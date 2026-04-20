Kemala Run 2026 Dongkrak Ekonomi Bali, Pelaku UMKM Untung Besar Tanpa Biaya Sewa Tempat

JawaPos.com - Kemala Run 2026 berhasil digelar dengan lancar di Bali pada 19 April 2026. Ajang ini juga berhasil mendongkrak ekonomi lokal, terutama bagi kelompok Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Influencer, dokter Tirta Mandira Hudhi menyampaikan apresiasi terhadap ajang ini. Dia menilai acara yang dikomandoi oleh Deny Agus Suryonugroho itu berhasil memberikan kejutan bagi peserta.

“Saya terima kasih kepada panitia Kemala Run, treknya banyak kejutan,” kata dr. Tirta.

Artis Febby Rastanty juga menyampaikan hal serupa. Turun di kategori half marathon, dia menilai acara berjalan dengan baik. Sebagai peserta dia merasa puas dengan jalur yang disiapkan.

“Aku puas karena semua acara berjalan rapi, on time, terus bersih juga rutenya, clear area-nya jadi pelari juga bisa lari dengan nyaman,” ujar Febby.

Efek domino kegiatan ini juga dirasakan oleh warga lokal pelaku UMKM. Mereka mengaku mendapat lonjakan omzet penjualan sejak dini hari.

“Dari pagi, bahkan dari subuh sudah ramai sekali. Apalagi ini di Gianyar, jadi banyak orang yang sebelumnya belum tahu UMKM kami jadi ikut mengenal. Ini benar-benar berdampak besar dan kami sangat antusias,” ujar Ferani dari UMKM Warung Kopi Bagus Denpasar.

Hal serupa disampaikan Ari dari UMKM Kedai Daluman. Dia menyatakan terbantu karena bisa berjualan tanpa biaya dan menghasilkan pundi-pundi rupiah.