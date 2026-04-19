Sabik Aji Taufan
20 April 2026, 06.15 WIB

Febby Rastanty hingga Pelari Eropa Cerita Pengalaman Ikut Kemala Run 2026, Puas dan Menantang

Artis Febby Rastanty saat mengikuti Kemala Run 2026. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Gelaran Kemala Run 2026 mendapat antusiasme begitu besar. Tidak hanya dari warga, peserta dari kalangan artis dan pelari mancanegara juga terlihat ikut ambil bagian.
 
Acara yang dikomandoi oleh Deni Agus Suryonugroho ini dikemas dengan nuansa keindahan alam dan budaya Bali. Dengan begitu, bisa memberikan pengalaman menarik bagi peserta.
 
Artis Febby Rastanty turut membagikan pengalamannya mengikuti Kemala Run 2026 kategori half marathon (21 kilometer). Dia merasa puas meski harus menghadapi rute yang menantang.
 
“Perasaannya senang banget, puas banget. Pemandangannya bagus banget, tapi track-nya gila. Capek banget tanjakannya. Apalagi setelah kilometer 17, saat lagi capek-capeknya langsung dapat tanjakan yang benar-benar naik banget,” ujar Febby, Minggu (29/4).
 
 
Febby menilai acara berjalan lancar tanpa kendala. Rangkaian kegiatan juga memberikan kenyamanan bagi pelari.
 
“Semua acara berjalan rapi, on time, dan bersih. Rutenya juga klir, jadi pelari bisa lari dengan nyaman,” tambahnya.
 
Antusiasme juga datang dari jajaran kepolisian daerah. Perwakilan Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Ronald Sipayung menyebut pihaknya mengirimkan sekitar 100 peserta gabungan, mulai dari atlet profesional, anggota TNI-Polri, Bhayangkari hingga masyarakat.
 
“Alhamdulillah seluruh atlet kami sudah finish, baik 21K, 10K maupun 5K. Ini sangat menarik dan menantang karena kita dihadapkan dengan situasi alam yang luar biasa, ditambah animo masyarakat yang tinggi serta penampilan budaya sepanjang rute,” ungkapnya.
 
Ronald merasa Kemala Run 2026 memberikan pengalaman berbeda dari ajang lari sejenisnya. Acara kali ini tidak hanya sebatas olahraga, tapi bisa menikmati pesona Bali.
 
“Bukan hanya lari, tapi juga menikmati alam dan budaya Bali,” jelasnya.
 
Antusiasme juga datang dari pelari mancanegara Filippa dan Vilma. Warga asal Swedia mengaku sangat menikmati pengalaman berlari di Bali meski tanpa persiapan khusus.
 
“Kami sangat bersemangat. Ini pengalaman luar biasa bisa ikut lomba lari di Bali. Rasanya seperti keluarga, semua orang sangat ramah,” ujar mereka.
 
Keduanya mengikuti kategori 10K dan terkesan dengan suasana sepanjang rute. “Melihat semua orang memakai kaos acara saat berlari itu sangat menyenangkan. Matahari terbitnya juga indah sekali,” tambahnya.

