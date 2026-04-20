Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium

JawaPos.com - Event lari berskala internasional wondr Kemala Run 2026 yang berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, pada Minggu (29/4) berlangsung dengan sukses. Agenda yang dihadiri secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu sukses mencatat sejarah sebagai acara yang mengintegrasikan olahraga, pariwisata, dan aksi sosial.

Dengan mengusung tema Charity for Indonesia, ajang tersebut mengedepankan pendekatan berbeda ketimbang kompetisi lari profesional lain di Indonesia. Jika pada umumnya hadiah dibatalkan apabila pemenang tidak hadir saat pengumuman di podium, Kemala Run 2026 justru menerapkan kebijakan Absent Friendly, sehingga hadiah tetap diberikan meski pemenang tidak hadir secara fisik.

Ketua Panitia wondr Kemala Run 2026 Deni Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen penyelenggara. Meski menjadi sorotan karena tidak lazim dalam event lari, Deni Agus menekanka, kebijakan itu sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai inklusivitas dan kemanusiaan.

”Walaupun pesertanya tidak hadir, hadiah tersebut adalah hak mereka. Untuk itu harus diberikan. Ini komitmen kami, atas arahan Ketua Umum Bhayangkari, ibu Juliati Listyo Sigit Prabowo,” kata dia kepada awak media.

Kebijakan tersebut dinilai selaras dengan visi Run for Charity, Run for Humanity yang dibawah oleh penyelenggara dari Yayasan Kemala Bhayangkari. Mereka menempatkan misi sosial sebagai prioritas utama. Karena itu, penghargaan tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan prestasi pelari dan untuk menunjukkan semangat solidaritas.

Selain menjadi ajang lari dan promosi pariwisata, kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan utama acara tersebut. Yakni membantu korban bencana alam di Sumatera dan Aceh yang telah kehilangan harta, benda, serta sanak saudara. Karena itu, dalam ajang tersebut nilai berbagi dan gotong royong lebih utama dibandingkan sekadar formalitas seremoni di atas podium.

Secara keseluruhan, wondr Kemala Run 2026 menghadiahi para pemenang dengan nilai mencapai Rp 3,7 miliar. Angka itu sekaligus menegaskan posisi agenda tersebut sebagai salah satu event lari terbesar di Indonesia yang sukses mengintegrasikan olahraga, pariwisata, dan aksi sosial.

Hadiah yang diberikan kepada para pemenang meski tidak hadir terdiri atas 9 unit motor listrik, 4 unit Honda Beat, 6 paket wisata religi untuk pasangan suami-istri, dan 9 paket wisata religi untuk individu. Melalui kebijakan tersebut, Kemala Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, melainkan juga simbol kepedulian dan nilai kemanusiaan.