Langkah Disdik Siak Pasca Insiden Senjata 3D Aqil: Assessment Trauma hingga Evaluasi Praktik Sains

JawaPos.com - Duka mendalam masih menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Siak pasca meninggalnya Muhammad Aqil Arizal. Pelajar berprestasi dari SMP Sains Tahfizh Islamic Center ini mengembuskan napas terakhir akibat insiden ledakan alat praktik sains pada Rabu (8/4).

Menyikapi trauma mendalam yang dialami para siswa dan pengajar, Pemerintah Kabupaten Siak bergerak cepat dengan menerjunkan tim ahli ke sekolah tersebut.

Dinas Pendidikan Kabupaten Siak menggandeng berbagai pihak untuk memulihkan kondisi mental warga sekolah. Kegiatan trauma healing ini melibatkan lintas instansi guna memastikan pendampingan berjalan maksimal.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan prioritas utama saat ini.

"Hari ini kita juga melakukan kegiatan Trauma Healing dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Polres Siak untuk siswa dan guru," ujar Romy kepada JawaPos.com, Jumat (10/4).

Romy menjelaskan, proses pemulihan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Tahap awal difokuskan pada pemetaan kondisi mental para penyintas yang menyaksikan langsung kejadian memilukan tersebut.

"Kegiatan akan berlangsung tidak hari ini saja, beberapa hari kedepan tetap akan berlangsung. Hari ini lebih ke assesment kondisi secara umum. Nanti akan lebih fokus," tambahnya.

Simpati Massal: Doa Bersama dan Pembacaan Yasin