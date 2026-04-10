Ryandi Zahdomo
11 April 2026, 00.48 WIB

Langkah Disdik Siak Pasca Insiden Senjata 3D Aqil: Assessment Trauma hingga Evaluasi Praktik Sains

Prosesi pemakaman Muhammad Aqil Arizal pelajar SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak di Suak Santai, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Rabu (8/4/2026). (MONANG LUBIS/RIAU POS)

Prosesi pemakaman Muhammad Aqil Arizal pelajar SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak di Suak Santai, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Rabu (8/4/2026). (MONANG LUBIS/RIAU POS)

JawaPos.com - Duka mendalam masih menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Siak pasca meninggalnya Muhammad Aqil Arizal. Pelajar berprestasi dari SMP Sains Tahfizh Islamic Center ini mengembuskan napas terakhir akibat insiden ledakan alat praktik sains pada Rabu (8/4).

Menyikapi trauma mendalam yang dialami para siswa dan pengajar, Pemerintah Kabupaten Siak bergerak cepat dengan menerjunkan tim ahli ke sekolah tersebut.

Dinas Pendidikan Kabupaten Siak menggandeng berbagai pihak untuk memulihkan kondisi mental warga sekolah. Kegiatan trauma healing ini melibatkan lintas instansi guna memastikan pendampingan berjalan maksimal.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan prioritas utama saat ini.

"Hari ini kita juga melakukan kegiatan Trauma Healing dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Polres Siak untuk siswa dan guru," ujar Romy kepada JawaPos.com, Jumat (10/4).

Romy menjelaskan, proses pemulihan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Tahap awal difokuskan pada pemetaan kondisi mental para penyintas yang menyaksikan langsung kejadian memilukan tersebut.

"Kegiatan akan berlangsung tidak hari ini saja, beberapa hari kedepan tetap akan berlangsung. Hari ini lebih ke assesment kondisi secara umum. Nanti akan lebih fokus," tambahnya.

Simpati Massal: Doa Bersama dan Pembacaan Yasin

Selain pendampingan psikologis, gelombang simpati terus mengalir dari berbagai penjuru Siak. Seluruh instansi pendidikan di bawah naungan Disdik Siak diperintahkan untuk memberikan penghormatan terakhir bagi almarhum Aqil.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Sosok Muhammad Aqil Arizal: Pelajar Jenius Juara Robotik yang Gugur Demi Karya Sains - Image
Berita Daerah

Sosok Muhammad Aqil Arizal: Pelajar Jenius Juara Robotik yang Gugur Demi Karya Sains

10 April 2026, 23.54 WIB

Hemat Energi! Mendikdasmen Ajak Siswa Kembali Bersepeda dan Jalan Kaki ke Sekolah - Image
Pendidikan

Hemat Energi! Mendikdasmen Ajak Siswa Kembali Bersepeda dan Jalan Kaki ke Sekolah

31 Maret 2026, 22.25 WIB

Pertamina Bagikan 7.000 Paket Sekolah untuk Pelajar di Tiga Provinsi, Berisi Tas Baru hingga Tumbler - Image
Nasional

Pertamina Bagikan 7.000 Paket Sekolah untuk Pelajar di Tiga Provinsi, Berisi Tas Baru hingga Tumbler

13 Maret 2026, 20.00 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

