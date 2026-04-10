Pasca Tragedi Ledakan Senapan 3D Aqil, Disdik Siak Perketat Pengawasan Praktik Sains di Sekolah

JawaPos.com - Dunia pendidikan di Kabupaten Siak tengah berduka sekaligus berbenah. Pasca-insiden ledakan dalam ujian praktik sains di SMP Sains Tahfizh Islamic Center, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Siak akan memperketat pengawasan kegiatan praktik di sekolah.
Tragedi yang menimpa Muhammad Aqil Arizal, siswa berprestasi yang meninggal dunia akibat ledakan karya senapan rakitan 3D, menjadi titik balik penting. Pemerintah daerah memastikan tidak boleh ada celah keamanan dalam inovasi siswa di masa depan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, menegaskan bahwa langkah evaluasi segera dilakukan. Meski tidak ada pelarangan total terhadap praktik sains, mekanisme pengawasan akan dibuat jauh lebih ketat dari sebelumnya.
"Kami masih mengumpulkan keterangan, koordinasi dengan pihak terkait dan juga menunggu hasil penyelidikan Polres Siak. Setelah ini ada reviu dan evaluasi pembelajaran di SP yang bersangkutan. Mudah-mudah nanti ada perbaikan pengawasan pembelajaran kedepannya," ujar Romy kepada JawaPos.com, Jumat (10/4).
Baca Juga:Turun ke Basis OPM di Kabupaten Puncak, Panglima Koops TNI Habema Terjun Langsung ke Distrik Gome
Ia menambahkan, fokus utama saat ini adalah memastikan setiap eksperimen siswa di bawah kendali penuh sekolah. "Pelarangan (praktek sains) belum ada. Tapi nanti akan ada penegasan terhadap praktek pembelajaran dan mekanisme pengawasan nya. Ya (akan diperketat pengawasan praktek sains)," tegasnya.
Selain pembenahan regulasi, dampak psikologis terhadap saksi mata di lokasi kejadian menjadi prioritas. Mengingat insiden terjadi di aula sekolah saat ujian berlangsung, banyak siswa dan guru yang mengalami syok berat.
Disdik bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Polres Siak untuk menurunkan tim ahli. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap untuk memulihkan kondisi mental warga sekolah.
"Hari ini kita juga melakukan kegiatan Trauma Healing dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Polres Siak untuk siswa dan guru. Kegiatan akan berlangsung tidak hari ini saja, beberapa hari kedepan tetap akan berlangsung. Hari ini lebih ke assesment kondisi secara umum. Nanti akan lebih fokus," jelas Romy.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven