Sosok Muhammad Aqil Arizal: Pelajar Jenius Juara Robotik yang Gugur Demi Karya Sains

JawaPos.com - Dunia pendidikan di Siak tengah berduka sedalam-dalamnya. Muhammad Aqil Arizal, seorang pelajar kelas III SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak, meninggal dunia dalam sebuah insiden tragis saat menjalani ujian praktik sains pada Rabu (8/4).

Aqil bukan sekadar pelajar biasa. Di mata guru dan teman-temannya, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, saleh, dan memiliki kreativitas di atas rata-rata. Namun sayang, inovasi senapan rakitan 3D yang ia buat justru meledak dan mengenai wajahnya saat diperagakan di depan kelas.

Ayahnya bernama Jali, dinas di DPMK, sementara ibunya di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Ratry Asti Dwi Ariani.

Siswa Berprestasi dan Juara Robotik Riau Kepergian Aqil meninggalkan luka besar bagi sekolahnya. Ia adalah anak yang haus akan ilmu pengetahuan dan selalu memiliki ide-ide segar. Belum lama ini, Aqil baru saja mengharumkan nama sekolahnya dengan memenangkan lomba robotik tingkat Provinsi Riau.

Ketekunannya juga membuahkan hasil manis di bidang akademik. Pengurus Yayasan Islamic Center Siak, Nizamul Muluk, mengungkapkan rasa bangganya terhadap capaian almarhum. Ia bahkan telah dinyatakan diterima di sekolah bergengsi MAN IC Perawang.

"Kami bangga dengan Aqil yang saat ini duduk di kelas III, hasil tes nasional dia lulus di MAN IC Perawang," kata Nizamul dikutip dari Riau Pos (JawaPos Group), Jumat (10/4)

Kronologi Tragedi Saat Ujian Praktik Insiden bermula sekitar pukul 09.30 WIB saat ujian praktik IPA berlangsung di halaman dalam sekolah. Aqil yang tergabung dalam kelompok berisi sembilan orang, hendak mempresentasikan hasil karyanya berupa senapan 3D lengkap dengan bubuk mesiu sebagai pelurunya.

Kasatreskrim Polres Siak, AKP Dr Raja Kosmos, menjelaskan bahwa sebelum kejadian, Aqil sempat meminta rekan-rekannya untuk menjaga jarak demi keamanan.