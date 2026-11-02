Gresik Raih Wilwatikta Awards 2026, Investor Asing Terus Berdatangan

JawaPos.com - Kabupaten Gresik berhasil meraih penghargaan kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi dalam ajang Wilwatikta Awards 2026.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif yang mewakili Bupati Gresik karena berhalangan hadir, di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10/2026).

Asluchul Alif menyampaikan apresiasi kepada Jawa Pos Group atas penghargaan yang diberikan. Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap perkembangan investasi di Kabupaten Gresik, khususnya dari investor asing.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Gresik mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jawa Pos Group yang memberikan penghargaan kepada kami,” ujarnya.

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Dia menjelaskan, Gresik masih menjadi salah satu daerah tujuan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, sejumlah investor internasional, terutama dari Tiongkok, terus berdatangan untuk mengembangkan usaha di Kota Pudak.

Menurut Asluchul, keberadaan tiga kawasan industri menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan investasi di Gresik. Aktivitas investasi tersebut didominasi penanaman modal asing (PMA) di sektor industri manufaktur.

“Investor yang masuk ke Kabupaten Gresik itu banyak yang dari Cina. Kami punya tiga kawasan industri dan alhamdulillah berkembang terus. Akhirnya investor internasional dari Cina mau hadir ke Kabupaten Gresik,” jelasnya.

Dia mengakui, jumlah investasi asing di Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski belum merinci persentase kenaikannya, tren pertumbuhan PMA disebut masih berlanjut.