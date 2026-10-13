Petrokimia Gresik Konfirmasi Kebocoran Pipa di Surabaya, Diduga Disebabkan Penggalian 

JawaPos.com - PT Petrokimia Gresik (Persero) membenarkan pipa yang bocor di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) merupakan miliknya.

Kebocoran itu diduga dipicu aktivitas penggalian yang berada di lokasi kejadian.

"Berdasarkan informasi awal, kejadian diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian menggunakan alat berat yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain di sekitar jalur pipa," kata Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik Nuril Huda.

Padahal, menurutnya pihak ya telah memasang patok penanda sebagai informasi keberadaan jaringan pipa perusahaan.

"Saat ini, perusahaan bersama pihak terkait masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan penyebab kejadian," jelansya.

Nuril juga menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik telah mengerahkan tim teknis terkait untuk melakukan penanganan dan perbaikan jaringan pipa.

"Sebagai bagian dari langkah penanganan, pompa pada jaringan penyaluran air tersebut telah dimatikan sejak pukul 12.30 WIB," jelasnya.

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