Petrokimia Gresik Konfirmasi Kebocoran Pipa di Surabaya, Diduga Disebabkan Penggalian 

PT Petrokimia Gresik (Persero) membenarkan pipa yang bocor di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) merupakan milik mereka. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Petrokimia Gresik (Persero) membenarkan pipa yang bocor di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) merupakan miliknya.
Kebocoran itu diduga dipicu aktivitas penggalian yang berada di lokasi kejadian.
"Berdasarkan informasi awal, kejadian diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian menggunakan alat berat yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain di sekitar jalur pipa," kata Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik Nuril Huda.
Padahal, menurutnya pihak ya telah memasang patok penanda sebagai informasi keberadaan jaringan pipa perusahaan.
"Saat ini, perusahaan bersama pihak terkait masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan penyebab kejadian," jelansya.
Nuril juga menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik telah mengerahkan tim teknis terkait untuk melakukan penanganan dan perbaikan jaringan pipa.
"Sebagai bagian dari langkah penanganan, pompa pada jaringan penyaluran air tersebut telah dimatikan sejak pukul 12.30 WIB," jelasnya.
Baca Juga:Warga Depok Geger Gegara Penemuan Granat dan Peluru Saat Ada Penggalian Lubang Septic Tank
Dia menegaskan bahwa kejadian ini tidak memengaruhi operasional perusahaan. Berbagai langkah mitigasi melalui sinergi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan kegiatan operasional Petrokimia Gresik tetap berjalan dengan baik. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022