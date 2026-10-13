Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Rabu, 14 Oktober 2026 | 01.31 WIB

Petrokimia Gresik Konfirmasi Kebocoran Pipa di Surabaya, Diduga Disebabkan Penggalian 

PT Petrokimia Gresik (Persero) membenarkan pipa yang bocor di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) merupakan milik mereka. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

PT Petrokimia Gresik (Persero) membenarkan pipa yang bocor di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) merupakan milik mereka. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Petrokimia Gresik (Persero) membenarkan pipa yang bocor di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo, Surabaya, Selasa (13/10/2026) merupakan miliknya. 

Kebocoran itu diduga dipicu aktivitas penggalian yang berada di lokasi kejadian. 

"Berdasarkan informasi awal, kejadian diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian menggunakan alat berat yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain di sekitar jalur pipa," kata Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik Nuril Huda. 

Padahal, menurutnya pihak ya telah memasang patok penanda sebagai informasi keberadaan jaringan pipa perusahaan.

"Saat ini, perusahaan bersama pihak terkait masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan penyebab kejadian," jelansya. 

Nuril juga menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik telah mengerahkan tim teknis terkait untuk melakukan penanganan dan perbaikan jaringan pipa. 

"Sebagai bagian dari langkah penanganan, pompa pada jaringan penyaluran air tersebut telah dimatikan sejak pukul 12.30 WIB," jelasnya. 

Dia menegaskan bahwa kejadian ini tidak memengaruhi operasional perusahaan. Berbagai langkah mitigasi melalui sinergi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan kegiatan operasional Petrokimia Gresik tetap berjalan dengan baik. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Transformasi Ekonomi Hijau Butuh Tenaga Kerja dengan Kompetensi Baru - Image
Bisnis

Transformasi Ekonomi Hijau Butuh Tenaga Kerja dengan Kompetensi Baru

Kamis, 24 September 2026 | 20.01 WIB

Ketersediaan Energi Global Masih Tak Stabil, Pemerintah Terus Dorong Pasokan Gas demi Jaga Produktivitas Pertanian Nasional - Image
Ekonomi

Ketersediaan Energi Global Masih Tak Stabil, Pemerintah Terus Dorong Pasokan Gas demi Jaga Produktivitas Pertanian Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.17 WIB

Dunia Bergejolak, Indonesia Amankan Stok Pupuk Subsidi 219 Ribu Ton untuk Musim Tanam 2026 - Image
Ekonomi

Dunia Bergejolak, Indonesia Amankan Stok Pupuk Subsidi 219 Ribu Ton untuk Musim Tanam 2026

Rabu, 13 Mei 2026 | 19.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore