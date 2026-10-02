ChatGPT Kini Bisa Coba Pakaian Secara Virtual, Cukup Unggah Foto

OpenAI memperluas fitur belanja di ChatGPT dengan menghadirkan kemampuan simulasi mencoba pakaian secara virtual atau Virtual Try-On. (Dok. OpenAI)

JawaPos.com - OpenAI memperluas fitur belanja di ChatGPT dengan menghadirkan kemampuan simulasi mencoba pakaian secara virtual atau Virtual Try-On. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat gambaran dirinya ketika mengenakan pakaian tertentu hanya dengan mengunggah foto.

Seperti dilansir dari Engadget, konsep tersebut serupa dengan fitur yang diperkenalkan Google melalui layanan Search pada 2025. Pengguna dapat mengunggah foto diri kemudian melihat simulasi ketika mengenakan berbagai jenis pakaian.

Fitur Virtual Try-On ChatGPT dapat digunakan ketika daftar produk pakaian muncul dalam percakapan. Untuk mencobanya, pengguna cukup mengetuk produk yang diinginkan, kemudian memilih opsi "Try on" atau "Coba pakai".

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Setelah itu, pengguna dapat mengunggah foto selfie dan foto seluruh tubuh. ChatGPT kemudian menggunakan foto tersebut untuk membuat gambar simulasi pengguna ketika mengenakan pakaian yang dipilih.

Menariknya, pengguna tidak harus menggunakan produk yang sebelumnya direkomendasikan ChatGPT. Secara teori, tangkapan layar (screenshot) pakaian apa pun yang diunggah juga dapat digunakan untuk menghasilkan gambar simulasi.

OpenAI menyatakan fitur tersebut memanfaatkan model ChatGPT Images 2.5, yang dirilis pada September 2026. Model tersebut digunakan untuk menghasilkan gambar simulasi pakaian berdasarkan foto pengguna dan produk yang ingin dicoba.

Selain Virtual Try-On, OpenAI juga menambahkan kemampuan untuk menyimpan produk yang menarik perhatian pengguna ke dalam Library atau Pustaka di aplikasi. Dengan begitu, produk yang sebelumnya ditemukan dalam percakapan dapat dilihat kembali di kemudian hari.

Meski menawarkan kemudahan dalam mencoba pakaian secara digital, pengguna tetap perlu memperhatikan kebijakan penggunaan gambar yang diunggah ke ChatGPT.

Secara default, gambar yang diunggah melalui akun pribadi dapat digunakan untuk melatih model AI. Pengguna yang tidak ingin gambarnya digunakan untuk tujuan tersebut perlu memilih opsi untuk tidak mengizinkannya atau melakukan opt-out.

OpenAI Perluas Bisnis Belanja di ChatGPT

Peluncuran Virtual Try-On menjadi bagian dari upaya OpenAI memperluas kemampuan belanja di ChatGPT. Perusahaan memang belum menjadi marketplace besar seperti Amazon, tetapi mulai membangun ekosistem transaksi langsung melalui chatbot AI tersebut.

Salah satunya melalui fitur Instant Checkout, yang memungkinkan transaksi tertentu diselesaikan langsung di dalam ChatGPT. Dari transaksi tersebut, OpenAI dapat memperoleh bagian dari pendapatan.

OpenAI juga menyediakan iklan di dalam percakapan yang dapat dimanfaatkan pedagang untuk mempromosikan produk maupun layanan kepada pengguna.

Pengembangan fitur belanja tersebut terus dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini menunjukkan upaya OpenAI menjadikan ChatGPT tidak hanya sebagai chatbot untuk mencari informasi, tetapi juga sebagai salah satu pintu masuk pengguna dalam menemukan dan mempertimbangkan produk sebelum melakukan pembelian.

Dengan hadirnya Virtual Try-On, pengalaman tersebut diperluas ke tahap yang lebih visual. Pengguna kini dapat melihat gambaran bagaimana sebuah pakaian terlihat ketika dikenakan sebelum memutuskan untuk membelinya.