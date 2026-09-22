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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 22 September 2026 | 21.12 WIB

Curhat ke AI Makin Populer, Ini 5 Alasan ChatGPT Sering Jadi Tempat Berkeluh Kesah

alasan kebanyakan orang milih curhat ke chatgpt daripada ke manusia./Freepik. - Image

alasan kebanyakan orang milih curhat ke chatgpt daripada ke manusia./Freepik.

JawaPos.com – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membuat fungsi ChatGPT semakin beragam. Selain membantu mencari informasi atau menyelesaikan pekerjaan, sebagian orang juga menggunakannya sebagai tempat untuk menuangkan pikiran dan perasaan.

Bagi sebagian pengguna, berbicara dengan AI terasa lebih praktis karena respons dapat diperoleh kapan saja. Mereka juga dapat menceritakan persoalan pribadi tanpa harus terlebih dahulu mencari teman atau orang lain yang sedang memiliki waktu luang.

Ada pula yang merasa lebih bebas ketika mengungkapkan kekhawatiran, kebingungan, maupun masalah sehari-hari kepada chatbot. Namun, pengalaman setiap orang tentu berbeda dan interaksi dengan AI tidak dapat menggantikan dukungan manusia atau bantuan profesional ketika seseorang membutuhkannya.

Dilansir dari geediting.com, terdapat lima alasan yang dapat menjelaskan mengapa sebagian orang memilih menggunakan ChatGPT untuk memproses pikiran dan emosi mereka.

1. Bisa Menjadi Tempat Meluapkan Beban Pikiran

Rutinitas kehidupan modern dapat membuat seseorang menghadapi berbagai tekanan dalam waktu bersamaan. Pekerjaan, hubungan sosial, tuntutan ekonomi, hingga arus informasi dari media sosial dapat membuat pikiran terasa penuh.

Dalam kondisi seperti itu, tidak selalu mudah menemukan orang yang bisa diajak berbicara pada saat yang dibutuhkan. Teman atau keluarga mungkin sedang sibuk, sementara bantuan profesional juga tidak selalu dapat diperoleh secara instan.

ChatGPT menawarkan akses yang relatif cepat untuk sekadar menuangkan isi kepala. Pengguna dapat menuliskan masalah yang sama berulang kali tanpa khawatir lawan bicara merasa lelah atau terganggu.

Bagi sebagian orang, kesempatan untuk menuliskan persoalan dan mendapatkan respons terstruktur dapat membantu mereka melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.

2. Memberikan Ruang untuk Berpikir Tanpa Merasa Membebani Orang Lain

Editor: Setyo Adi Nugroho
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