Bukan Sekadar Chatbot, OpenAI Siapkan ChatGPT untuk Jalankan Berbagai Aplikasi

Codex Micro. (Dok. Open AI)
JawaPos.com - OpenAI mulai mengarahkan ChatGPT menjadi lebih dari sekadar chatbot. Dalam DevDay 2026 pada 29 September, berbagai pengumuman perusahaan menunjukkan upaya menjadikan ChatGPT sebagai tempat untuk menemukan, menghubungkan, dan menjalankan berbagai aplikasi langsung dari percakapan.
Melalui pendekatan ini, pengguna tidak selalu harus berpindah ke situs atau aplikasi lain untuk menyelesaikan pekerjaan.
ChatGPT dapat merekomendasikan aplikasi yang relevan berdasarkan kebutuhan pengguna, kemudian menjalankannya melalui antarmuka percakapan.
OpenAI juga memperluas kemampuan aplikasi yang terhubung dengan ChatGPT. Seperti dilansir dari Engadget, Rabu (30/9) pengembang dapat membuat antarmuka interaktif sehingga pengguna bisa mengoperasikan berbagai layanan tanpa meninggalkan percakapan.
Salah satu fitur yang diperkenalkan adalah Sign in with ChatGPT, yang memungkinkan pengguna menggunakan identitas ChatGPT ketika mengakses aplikasi pihak ketiga.
Pada tahap awal, OpenAI menggandeng sejumlah mitra seperti Devin, Notion, Vercel, T3, OpenClaw, dan Dactyl.
Dots Jadi Agen AI yang Bisa Bekerja di Latar Belakang
Pengumuman lain yang menjadi perhatian adalah Dots, agen AI yang dirancang untuk menangani pekerjaan secara berkelanjutan.
OpenAI menyebut Dots sebagai agen yang dapat bekerja menggunakan komputer cloud dan browser sendiri serta terhubung dengan aplikasi yang dipilih pengguna.
Pengguna cukup memberikan tujuan atau pekerjaan yang ingin diselesaikan. Dots kemudian dapat menentukan langkah dan aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut.
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