Logo JawaPos
HomeAplikasi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 1 Oktober 2026 | 18.15 WIB

Orang Tua Kini Bisa Tahu Aktivitas Anak di Grup WhatsApp, Begini Caranya

 

Ilustrasi Logo WhatsApp. (Freepik)

 

 
 
 
JawaPos.com - WhatsApp memperkenalkan kontrol orang tua baru untuk akun remaja yang memungkinkan orang tua mengetahui sejumlah aktivitas anak, termasuk ketika bergabung atau keluar dari grup. 
 
Meski begitu, orang tua tetap tidak bisa membaca pesan pribadi atau mendengarkan panggilan anak karena komunikasi tersebut tetap dilindungi enkripsi end-to-end.
 
Fitur ini menjadi bagian dari seperangkat kontrol opsional yang dirancang untuk membantu orang tua mendampingi anak remaja menggunakan WhatsApp. 
 
Pengaturannya mencakup privasi akun, aktivitas grup, Status, Channels, hingga pengalaman menggunakan Meta AI.
 
Pendekatan tersebut membuat kontrol orang tua di WhatsApp tidak berfungsi sebagai akses untuk membuka percakapan pribadi anak. Sebaliknya, orang tua diberikan sejumlah informasi dan pengaturan yang dapat digunakan untuk menetapkan batasan penggunaan aplikasi.
 
Orang Tua Bisa Tahu Saat Anak Masuk atau Keluar Grup
 
Salah satu kontrol yang ditambahkan WhatsApp memungkinkan orang tua menerima notifikasi ketika anak remaja bergabung atau keluar dari sebuah grup.
 
Orang tua juga dapat menerima pemberitahuan ketika jumlah anggota dalam grup yang diikuti anak bertambah secara signifikan. Informasi tersebut dapat membantu orang tua mengetahui perubahan dalam lingkungan percakapan grup yang diikuti anak tanpa harus melihat isi obrolannya.
 
Kontrol ini bersifat pilihan. Orang tua dapat menentukan apakah ingin menggunakannya sesuai dengan kebutuhan keluarga.
 

Privasi Anak Bisa Diatur dari Sisi Orang Tua

WhatsApp juga memberikan kemampuan bagi orang tua untuk membantu menentukan pengaturan privasi tertentu pada akun remaja.
 
Misalnya, orang tua dapat memilih siapa yang dapat melihat foto profil anak atau siapa yang diperbolehkan menambahkan anak ke grup.
 
Jika remaja kemudian ingin mengubah pengaturan tersebut, mereka perlu mendapatkan persetujuan orang tua melalui PIN yang telah ditetapkan.
 
Dengan demikian, pengaturan privasi dapat menjadi bagian dari kesepakatan penggunaan WhatsApp antara orang tua dan anak, bukan sekadar pembatasan sepihak.
 

Status dan Channels Ikut Mendapat Pengaturan

Kontrol orang tua juga mencakup fitur Status dan Channels. Orang tua dapat menentukan bagaimana anak remaja menggunakan Channels, termasuk pengaturan terkait pembaruan Status yang dapat mereka lihat. Mereka juga dapat mengatur siapa yang dapat melihat pembaruan Status yang dibuat oleh anak.
 
Pilihan tersebut memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan batasan penggunaan fitur WhatsApp berdasarkan kebutuhan masing-masing.
 

Meta AI Bisa Dibatasi

Pengaturan baru tersebut juga mencakup pengalaman remaja ketika menggunakan Meta AI.
 
Orang tua dapat memilih antara pengaturan bawaan untuk pengguna berusia 13 tahun ke atas dan opsi 'Konten Terbatas' dengan pembatasan yang lebih ketat.
 
Pilihan ini memberikan kontrol tambahan bagi keluarga yang ingin menetapkan batas penggunaan fitur AI ketika anak mulai berinteraksi dengan layanan tersebut.
 

Isi Chat Anak Tetap Tidak Bisa Dilihat

Meski sejumlah aktivitas dapat diketahui, WhatsApp menegaskan bahwa kontrol orang tua ini tidak membuka akses terhadap pesan pribadi anak.
 
"Meskipun kontrol diaktifkan, pesan dan telepon pribadi anak remaja Anda tetap privat dan dilindungi enkripsi end-to-end. Tidak seorang pun di luar obrolan, bahkan WhatsApp, bisa melihat atau mendengarkannya," catat perwakilan WhatsApp di Indonesia melalui keterangannya.
 
Dengan enkripsi end-to-end, pesan dan panggilan pribadi tetap hanya dapat diakses oleh pihak yang berada dalam percakapan tersebut.
 
Karena itu, kontrol orang tua yang diperkenalkan WhatsApp lebih ditujukan untuk membantu keluarga menetapkan aturan dan mengetahui aktivitas tertentu, bukan untuk membaca percakapan anak secara diam-diam.
 

Bisa Disesuaikan atau Dimatikan

WhatsApp menyebut seluruh kontrol tersebut bersifat opsional. Orang tua dapat menentukan seberapa banyak dukungan yang diperlukan anak, kemudian menyesuaikan pengaturan atau menonaktifkannya kapan saja.
 
"Seluruh kontrol ini dirancang untuk mendukung percakapan terbuka antara orang tua dan remaja mengenai penggunaan WhatsApp, bukan untuk memantau percakapan mereka."
 
WhatsApp juga menyebut pengembangan kontrol tersebut akan dilakukan secara bertahap berdasarkan masukan dari keluarga.
 
Bagi orang tua, perubahan ini berarti pendampingan penggunaan WhatsApp dapat dilakukan melalui sejumlah pengaturan dan notifikasi, tanpa harus mengorbankan privasi komunikasi pribadi anak. 
 
 
Di sisi lain, remaja tetap memiliki ruang untuk berkomunikasi secara privat melalui pesan dan panggilan yang dilindungi enkripsi end-to-end. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Suka Hidup Teratur, Hobi Membuat To Do List untuk Menjalani Aktivitas Sehari-Hari - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Suka Hidup Teratur, Hobi Membuat To Do List untuk Menjalani Aktivitas Sehari-Hari

Jumat, 25 September 2026 | 04.12 WIB

8 Aktivitas yang Membuat Orang-orang Lebih Kuat Secara Mental - Image
Lifestyle

8 Aktivitas yang Membuat Orang-orang Lebih Kuat Secara Mental

Selasa, 15 September 2026 | 00.33 WIB

Choi Woojin Hentikan Aktivitas, TIOT Tetap Lanjutkan Kegiatan Grup - Image
Music & Movie

Choi Woojin Hentikan Aktivitas, TIOT Tetap Lanjutkan Kegiatan Grup

Sabtu, 12 September 2026 | 05.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore