YouTube Luncurkan Fitur Baru, Cari Konten Kini Bisa Sesuai Mood

Ilustrasi YouTube (Google for Developer)
JawaPos.com - YouTube meluncurkan sejumlah fitur baru yang membuat pengguna bisa menemukan konten berdasarkan kebutuhan, minat, hingga suasana hati. Salah satu pembaruan yang disiapkan memungkinkan pengguna membuat feed rekomendasi hanya dengan memberikan instruksi sederhana.
Fitur tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembaruan yang diperkenalkan YouTube dalam ajang Made on YouTube. Selain memperbarui cara pengguna menemukan video, YouTube juga membawa sejumlah fitur untuk membantu kreator membuat konten, membangun komunitas, hingga mengembangkan peluang bisnis.
Perubahan ini hadir ketika jumlah konten di YouTube semakin besar. Setiap hari, lebih dari 20 juta video diunggah ke platform tersebut.
Bisa Bikin Feed Sesuai Aktivitas
Melalui fitur baru yang tengah dikembangkan, pengguna nantinya dapat memberikan instruksi untuk menentukan jenis konten yang ingin mereka temukan di halaman utama.
Misalnya, pengguna dapat meminta rekomendasi podcast ringan untuk menemani perjalanan selama 30 menit. Instruksi lain bisa berupa permintaan dokumenter panjang untuk ditonton saat malam hari atau rekomendasi kreator DIY baru.
Feed yang dibuat berdasarkan instruksi tersebut dapat disimpan di halaman utama. Rekomendasi di dalamnya kemudian akan diperbarui secara otomatis dengan konten terbaru.
Dengan pendekatan ini, pencarian video tidak hanya bergantung pada kata kunci atau rekomendasi umum. Pengguna dapat memberikan konteks mengenai apa yang sedang mereka lakukan atau jenis tontonan yang sedang dicari.
Ask YouTube Diperluas
YouTube juga memperluas kemampuan Ask YouTube. Fitur tersebut dapat digunakan untuk membantu pengguna menemukan rekomendasi produk, mengeksplorasi karya artis favorit, hingga menemukan podcast baru.
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