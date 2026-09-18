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Nanda Prayoga
Jumat, 18 September 2026 | 13.00 WIB

Snap Hadirkan Specs Intelligence, AI yang Diklaim Paham Kebutuhan Pengguna

Ilustrasi Snap. (Engadget) - Image

Ilustrasi Snap. (Engadget)

JawaPos.com - Snap memilih pendekatan yang lebih terbatas dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di pengembangan media sosialnya.

Kini, Snap mulai memperluas pemanfaatan AI melalui asisten mandiri bernama Specs Intelligence.

Layanan tersebut diperkenalkan bersamaan dengan kacamata augmented reality (AR) Specs yang telah didesain ulang.

Seperti dilansir dari Engadget, Snap menyebut Specs Intelligence sebagai layanan AI "antisipatif" yang akan menjadi salah satu fitur utama pada perangkat keras terbaru perusahaan.

Namun, layanan tersebut juga akan tersedia sebagai aplikasi khusus di perangkat desktop dan seluler bagi pengguna yang tidak memiliki kacamata Specs.

Snap memang tidak secara langsung menyebut Specs Intelligence sebagai agen maupun asisten AI.

Meski demikian, cara kerjanya memiliki kemiripan dengan konsep asisten AI yang mulai dikembangkan perusahaan teknologi lain.

Snap menjelaskan bahwa Specs Intelligence dapat membangun pemahaman mengenai tujuan, prioritas, hubungan, serta rutinitas pengguna berdasarkan aplikasi dan perangkat yang mereka pilih untuk dihubungkan.

Berbeda dari fitur AI yang sebelumnya hadir di Snapchat, Specs Intelligence beroperasi secara terpisah dari aplikasi tersebut.

Layanan ini juga tampak lebih berfokus pada produktivitas dan pengelolaan aktivitas sehari-hari pengguna.

Editor: Bayu Putra
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