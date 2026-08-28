Instagram Rilis Fitur First Draft, Bikin Reels Bisa jadi dalam Hitungan Detik

JawaPos.com - Instagram menghadirkan fitur baru yang ditujukan untuk memangkas waktu pengguna saat mengedit video Reels. Fitur bernama First Draft tersebut dirancang untuk menyusun potongan video secara otomatis sehingga kreator tidak perlu lagi memulai proses penyuntingan dari nol.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Jumat (28/8), pengumuman mengenai fitur tersebut disampaikan Instagram melalui unggahan di Threads. First Draft dapat memilih dan merangkai bagian-bagian video yang dianggap penting, sekaligus memangkas bagian yang tidak diperlukan seperti jeda.

Instagram mengklaim proses penyusunan draf tersebut dapat selesai dalam waktu kurang dari 10 detik. Dengan begitu, kreator bisa langsung memperoleh gambaran awal video sebelum melakukan penyuntingan lebih lanjut.

Cara ini juga ditujukan untuk memudahkan pengguna yang belum terbiasa menggunakan perangkat lunak penyuntingan video. Kreator cukup memilih sejumlah klip, kemudian membiarkan Instagram menyusun materi tersebut menjadi sebuah draf yang nantinya masih bisa disesuaikan.

Untuk tahap awal, First Draft baru tersedia bagi pengguna iPhone. Fitur tersebut dapat ditemukan melalui kamera Instagram ketika pengguna sedang merekam video maupun melalui galeri Reels setelah memilih beberapa klip yang ingin digunakan.

Meski demikian, teknologi yang ditawarkan First Draft bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Sejumlah platform penyuntingan video sebelumnya telah menghadirkan kemampuan serupa, termasuk Quick Cuts dari Adobe Firefly dan Auto Cut dari CapCut.

Perbedaannya, Instagram membawa fungsi tersebut langsung ke dalam platformnya. Kreator pun tidak perlu lagi mengekspor rekaman ke aplikasi penyuntingan lain hanya untuk melakukan pemotongan dan penyusunan dasar.