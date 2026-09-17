WhatsApp Makin Berat di HP? Jangan Hapus Chat, Coba 7 Cara Ini

WhatsApp (Freepik)
JawaPos.com - WhatsApp yang digunakan setiap hari untuk bertukar pesan, foto, video, hingga berbagai dokumen lama-kelamaan bisa menghabiskan ruang penyimpanan HP. Kondisi ini biasanya baru terasa ketika memori mulai penuh, aplikasi berjalan lebih lambat, atau HP mulai sering menampilkan notifikasi penyimpanan hampir habis.
Namun, mengurangi penggunaan penyimpanan WhatsApp tidak selalu berarti harus menghapus seluruh percakapan. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membersihkan file berukuran besar dan mengurangi beban penyimpanan tanpa harus kehilangan riwayat chat yang masih ingin disimpan.
Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah melihat file apa saja yang paling banyak menggunakan ruang penyimpanan. WhatsApp menyediakan menu pengelolaan penyimpanan yang dapat membantu kamu menemukan foto, video, atau dokumen berukuran besar.
Buka WhatsApp, kemudian masuk ke Setelan > Penyimpanan dan data > Kelola penyimpanan. Dari sini, kamu bisa melihat kategori file yang menggunakan ruang paling besar dan menentukan mana yang sebenarnya sudah tidak diperlukan.
Video biasanya menjadi salah satu jenis file yang paling cepat memenuhi memori HP. Apalagi jika kamu sering menerima video dari grup WhatsApp atau mengirim video dengan kualitas tinggi.
Melalui menu Kelola penyimpanan, kamu dapat menemukan file berukuran besar dan menghapusnya secara selektif. Dengan begitu, kamu tidak perlu menghapus seluruh chat hanya karena ingin mengosongkan ruang penyimpanan.
Grup WhatsApp bisa menjadi sumber lain yang membuat penyimpanan cepat penuh. Percakapan mungkin sudah jarang dibuka, tetapi foto, video, stiker, dan dokumen yang dikirim anggota grup tetap tersimpan di HP.
Coba periksa grup yang paling banyak menggunakan ruang penyimpanan. Jika sebagian besar file sudah tidak diperlukan, kamu bisa menghapus media tersebut tanpa harus menghapus percakapan grupnya.
Jika WhatsApp secara otomatis mengunduh semua foto dan video yang masuk, penyimpanan HP bisa cepat bertambah tanpa kamu sadari. Terutama jika kamu berada di banyak grup yang aktif mengirimkan media.
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Jawa Pos
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