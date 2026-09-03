WhatsApp Siapkan Fitur Peringatan, Mudahkan Pengguna Kenali WA Web Tidak Resmi

Ilustrasi WhatsApp (Freepik)
JawaPos.com - WhatsApp kembali menyiapkan fitur yang berkaitan dengan keamanan dan privasi pengguna.
platform perpesanan milik Meta itu kini dikabarkan tengah mengembangkan peringatan yang dapat mendeteksi penggunaan klien WhatsApp Web pihak ketiga atau tidak resmi.
Hal itu dilakukan tidak lama setelah WhatsApp memberikan pratinjau fitur Peringatan Penipuan (Scam Alert).
Fitur tersebut saat ini dilaporkan sedang diuji untuk pengguna WahtsApp di Android.
Peringatan akan muncul ketika pengguna menghubungkan akun WhatsApp melalui klien WhatsApp Web yang tidak resmi tanpa ia tahu bahwa itu layanan tak resmi.
Kehadiran fitur ini diharapkan membantu pengguna mengenali layanan pihak ketiga yang berpotensi membahayakan keamanan maupun privasi akun.
Seperti dilansir dari Gadgets360, temuan mengenai fitur tersebut pertama kali dilaporkan WABetaInfo, situs yang rutin memantau pengembangan fitur-fitur baru WhatsApp.
Berdasarkan laporan tersebut, WhatsApp sedang menguji sebuah peringatan yang muncul ketika pengguna Android menautkan akun melalui klien WhatsApp Web pihak ketiga.
Peringatan itu sekaligus menyarankan pengguna untuk beralih ke WhatsApp Web resmi.
Langkah tersebut ditujukan untuk membantu menjaga keamanan akun serta mengurangi risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan layanan tidak resmi.
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Jawa Pos
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