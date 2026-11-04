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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 5 November 2026 | 04.21 WIB

Rezeki dan Kekayaan Terus Menghampiri, Ini 7 Shio yang Disebut Paling Diberkahi

Shio paling diberkahi dengan rezeki dan hoki tanpa henti dari segala sisi - Image

Shio paling diberkahi dengan rezeki dan hoki tanpa henti dari segala sisi

JawaPos.com – Keberuntungan dan kehidupan yang berkecukupan menjadi harapan banyak orang. Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan penghasilan lebih baik, mengembangkan karier, hingga membangun bisnis yang mampu memberikan keuntungan jangka panjang.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki karakter istimewa yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan dan kemakmuran.

Mulai dari kecerdasan membaca peluang, kemampuan membangun relasi, hingga kedisiplinan dalam mengelola keuangan, setiap karakter diyakini memiliki kelebihan tersendiri dalam membuka jalan menuju kesejahteraan.

Tidak hanya soal mendapatkan uang, keberuntungan juga bisa digambarkan melalui kesempatan kerja sama, dukungan orang-orang terdekat, serta peluang mengembangkan usaha.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan baik dan berpeluang mendapatkan rezeki dari berbagai sisi kehidupan.

Berikut tujuh shio yang dimaksud.

1. Shio Kambing

Pemilik shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, tenang, dan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya.

Mereka dipercaya mempunyai kepekaan sosial yang baik sehingga mudah memahami situasi dan membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kemampuan tersebut menjadi salah satu keunggulan yang dapat membuka kesempatan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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