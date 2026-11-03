Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

JawaPos.com - Jeonbuk Motors akan menjamu Johor Darul Takzim FC (JDT) pada lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027, Selasa (3/11/2026) di Stadion Piala Dunia Jeonju.

Pertandingan yang dijadwalkan akan berkangsung pada pukul 17.00 WIB ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki modal berbeda untuk menghadapi laga tersebut.

JDT datang dengan posisi yang lebih baik di klasemen sementara wilayah Timur. Dari tiga pertandingan, wakil Malaysia itu mengumpulkan tujuh poin hasil dua kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka juga tampil cukup solid dengan mencetak enam gol dan hanya kebobolan satu kali.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi JDT saat bertandang ke markas Jeonbuk. Pada pertandingan sebelumnya di kompetisi ini, mereka berhasil mengalahkan Pohang Steelers dengan skor 2-0 pada 13 Oktober 2026. Kemenangan itu sekaligus menjaga catatan positif JDT di fase awal turnamen.

Meski begitu, Jeonbuk bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Klub asal Korea Selatan tersebut akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri dan tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Jeonbuk saat ini berada di peringkat ke-10 dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan. Mereka telah mencetak empat gol, tetapi juga kebobolan lima kali. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan masih perlu mendapat perhatian jika ingin mengimbangi permainan JDT.

Pada pertandingan resmi terakhir yang tercatat, Jeonbuk berhasil mengalahkan Kashiwa Reysol dengan skor 2-1 pada 16 September 2026. Hasil itu bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah, terutama saat kembali bermain di kandang.

Menghadapi JDT, Jeonbuk perlu tampil lebih disiplin agar tidak memberikan banyak ruang kepada pemain lawan. Mereka juga harus memaksimalkan peluang yang didapat karena tim tamu memiliki catatan pertahanan yang cukup baik sejauh kompetisi berlangsung.