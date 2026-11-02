Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Rumah Herri Pras didatangi petarung MMA Yudi Cahyadi bersama sejumlah orang (Instagram Fuad Bakh)
JawaPos.com - Konten kreator, Herri Pras sempat dievakuasi ke Polsek Gunung Putri. Hal ini setelah rumahnya digeruduk rombongan petarung MMA dari Bandung, salah satunya Yudi Cahyadi. Evakuasi dilakukan setelah polisi tiba di lokasi menyusul insiden yang disertai kekerasan.
"Alhamdulillah, tanda kutip telah diselamatkanlah ya. Kami berterima kasih kepada kesigapan jajaran Polri, dalam hal ini Polsek Gunung Putri yang telah mengevakuasi klien kami," ujar kuasa hukum Herri di Instagram Herri, dikutip Senin (2/11).
Menurut kuasa hukum, pihaknya sempat berupaya mencari jalan tengah melalui mediasi di Polsek Gunung Putri. Namun, dalam proses tersebut, Herri justru disebut diminta memenuhi sejumlah persyaratan oleh pihak petarung MMA.
Kuasa hukum menilai, persyaratan itu tidak semestinya dibebankan kepada Herri yang mereka posisikan sebagai korban dugaan kekerasan.
Situasi semakin sulit ketika pertemuan untuk melanjutkan mediasi dilakukan. Kuasa hukum menyebut sebagian orang yang sebelumnya datang ke rumah Herri sudah tidak berada di tempat, termasuk pihak yang mereka duga sebagai pelaku utama.
"Pelaku-pelaku utamanya malah enggak ada di tempat, " kata kuasa hukum tersebut.
Absennya sejumlah pihak tersebut dinilai menghambat proses rekonsiliasi. Kuasa hukum Herri mengatakan, upaya perdamaian menjadi sulit dilanjutkan karena pihak-pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban tidak lagi berada di lokasi.
Atas kondisi itu, tim kuasa hukum akhirnya memutuskan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dengan membuat laporan ke Polres Bogor.
Sebelumnya, Herri mengaku mengalami kekerasan ketika rombongan mendatangi rumahnya dan mendesaknya untuk berduel. Ia menyatakan ditendang hingga terjatuh, kemudian dipukul dan didengkul di bagian ulu hati serta perut setelah menolak bertarung tanpa memenuhi persyaratan yang diajukannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022