Kekhawatiran Belanja AI Tekan Saham Oracle, Kekayaan Larry Ellison Susut Rp 199 Triliun

Larry Ellison kehilangan USD 11 miliar dari kekayaannya setelah saham Oracle merosot ke level terendah dalam empat bulan (Forbes)
JawaPos.com - Ambisi besar Oracle mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) mulai menghadapi tekanan pasar. Pendiri sekaligus Chairman Oracle, Larry Ellison, kehilangan kekayaan sekitar USD 11 miliar atau setara Rp199,43 triliun dengan kurs Rp18.130 per dolar AS setelah saham perusahaan teknologi tersebut merosot ke level terendah dalam empat bulan.
Penurunan itu terjadi ketika Oracle mengumumkan rencana menghimpun dana USD 20 miliar (Rp362,6 triliun) melalui penerbitan saham dan obligasi untuk mendukung kebutuhan bisnisnya, termasuk ekspansi AI. Dilansir dari Forbes, Selasa (3/11/2026), kekayaan Ellison turun menjadi sekitar USD 160 miliar (Rp2.900,8 triliun) pada Senin (2/11), berdasarkan estimasi Forbes Real-Time Billionaires.
Namun, meski mengalami penyusutan besar, posisinya tidak berubah dan tetap berada di peringkat kedelapan orang terkaya dunia. Dia masih unggul tipis dari pemilik klub basket Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, yang memiliki kekayaan sekitar USD 159,9 miliar.
Di pasar saham, tekanan terhadap Oracle terlihat dari penurunan harga saham sebesar 8,5 persen pada perdagangan Senin sore. Angka tersebut membawa saham perusahaan ke titik terendah sejak April. Secara keseluruhan, saham Oracle telah kehilangan sekitar 37 persen nilainya sepanjang 2026, setelah sempat mencapai puncak USD 248 per lembar pada Juni.
Pemicu langsung tekanan tersebut adalah pengumuman penerbitan sekuritas baru melalui dua dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission/SEC). Oracle berencana menawarkan saham biasa senilai USD10 miliar (Rp181,3 triliun) dan obligasi senilai USD10 miliar.
Dalam dokumen tersebut, perusahaan menjelaskan bahwa dana hasil penerbitan akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja modal, pembayaran utang, investasi atau akuisisi, pembagian dividen tunai, serta pembelian kembali saham perusahaan.
Besarnya kebutuhan pendanaan itu tidak terlepas dari pembangunan pusat data dan kapasitas komputasi awan yang diperlukan untuk melayani pelanggan AI. Oracle tengah memperluas bisnis infrastruktur awannya untuk bersaing dengan pemain besar seperti Microsoft dan Amazon. Namun, ekspansi tersebut membutuhkan investasi jangka panjang, mulai dari pembangunan fasilitas pusat data hingga pengadaan perangkat keras berkapasitas tinggi.
Sebelumnya, dalam laporan keuangan kuartal I tahun fiskal 2027 yang dipublikasikan September, Oracle mencatat pertumbuhan pendapatan infrastruktur awan sebesar 121 persen. Perusahaan juga mengumumkan tambahan kontrak layanan cloud AI senilai lebih dari USD 30 miliar. Meski demikian, Oracle tetap mempertahankan proyeksi belanja tahunannya pada kisaran USD 90 miliar hingga USD 95 miliar. Pengeluaran modal perusahaan sepanjang tahun fiskal 2026 sendiri telah mencapai USD 55,7 miliar.
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