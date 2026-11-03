Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

Yudi Cahyadi, Petarung Road to UFC yang Datangi Rumah Herri Pras hingga Berujung Laporan Polisi (UFCIndonesia)
JawaPos.com - Atlet Mixed Martial Arts (MMA), Yudi Cahyadi kini tengah menjadi perbincangan publik setelah terseret polemik dengan konten kreator Herri Pras.
Petarung MMA asal Sumedang, Jawa Barat, itu disebut ikut mendatangi kediaman Herri Pras di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Kedatangan rombongan tersebut berkaitan dengan tantangan duel yang sebelumnya disampaikan Herri melalui media sosial.
Setelah peristiwa itu, Herri Pras mengambil langkah hukum dengan melaporkan sekitar 20 orang ke Polres Bogor. Nama Yudi Cahyadi turut disebut dalam laporan tersebut.
Profil Yudi Cahyadi
Di balik kontroversi yang kini menyeret namanya, Yudi merupakan atlet bela diri dengan rekam jejak panjang.
Ia pernah menekuni wushu sanda, meraih prestasi di tingkat internasional, menjadi juara di One Pride MMA, hingga mendapat kesempatan tampil di ajang Road to UFC.
Yudi Cahyadi, Eks Atlet Wushu Asal Sumedang
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Yudi Cahyadi lahir di Sumedang pada 1 April 1992. Ia berasal dari Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di dunia pertarungan, Yudi juga dikenal dengan julukan Prabu Gagak Lumayung.
Sebelum terjun lebih jauh ke dunia Mixed Martial Arts, Yudi merupakan atlet wushu sanda. Kemampuannya membuat ia pernah masuk pemusatan latihan nasional (pelatnas) dan menjalani latihan di China.
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