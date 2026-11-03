Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Bintang Pradewo
Selasa, 3 November 2026 | 17.11 WIB

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

Yudi Cahyadi, Petarung Road to UFC yang Datangi Rumah Herri Pras hingga Berujung Laporan Polisi (UFCIndonesia) - Image

Yudi Cahyadi, Petarung Road to UFC yang Datangi Rumah Herri Pras hingga Berujung Laporan Polisi (UFCIndonesia)

JawaPos.com - Atlet Mixed Martial Arts (MMA), Yudi Cahyadi kini tengah menjadi perbincangan publik setelah terseret polemik dengan konten kreator Herri Pras.

Petarung MMA asal Sumedang, Jawa Barat, itu disebut ikut mendatangi kediaman Herri Pras di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kedatangan rombongan tersebut berkaitan dengan tantangan duel yang sebelumnya disampaikan Herri melalui media sosial.

Setelah peristiwa itu, Herri Pras mengambil langkah hukum dengan melaporkan sekitar 20 orang ke Polres Bogor. Nama Yudi Cahyadi turut disebut dalam laporan tersebut.

Profil Yudi Cahyadi

Di balik kontroversi yang kini menyeret namanya, Yudi merupakan atlet bela diri dengan rekam jejak panjang.

Ia pernah menekuni wushu sanda, meraih prestasi di tingkat internasional, menjadi juara di One Pride MMA, hingga mendapat kesempatan tampil di ajang Road to UFC.

Yudi Cahyadi, Eks Atlet Wushu Asal Sumedang

Yudi Cahyadi lahir di Sumedang pada 1 April 1992. Ia berasal dari Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di dunia pertarungan, Yudi juga dikenal dengan julukan Prabu Gagak Lumayung.

Sebelum terjun lebih jauh ke dunia Mixed Martial Arts, Yudi merupakan atlet wushu sanda. Kemampuannya membuat ia pernah masuk pemusatan latihan nasional (pelatnas) dan menjalani latihan di China.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Sumber: Radar Solo
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Herri Pras Digeruduk Petarung MMA: Berawal Cerca UAH-UAS hingga Ajak Duel  - Image
Kasuistika

Herri Pras Digeruduk Petarung MMA: Berawal Cerca UAH-UAS hingga Ajak Duel 

Selasa, 3 November 2026 | 17.32 WIB

Selain Atlet MMA, Herri Pras juga Didatangi Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Usai Singgung UAS dan UAH - Image
Kasuistika

Selain Atlet MMA, Herri Pras juga Didatangi Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Usai Singgung UAS dan UAH

Selasa, 3 November 2026 | 15.56 WIB

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA - Image
Kasuistika

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

Selasa, 3 November 2026 | 15.17 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore