Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

JawaPos.com – Penampilan Marco Bezzecchi pada Grand Prix Malaysia 2026 kembali menyoroti kelemahan konsistensi yang dinilai menjadi penghambat utama ambisinya meraih gelar juara dunia MotoGP.

Dilansir dari laman MotoGP News pada Senin (2/11), Pembalap Aprilia Racing tersebut gagal bersaing memperebutkan podium di Sirkuit Sepang, bahkan kehilangan posisi kelima akibat kesalahan pada putaran terakhir.

Hasil tersebut memperkuat kritik terhadap performanya yang dinilai memiliki kecepatan tinggi, tetapi belum diimbangi kemampuan menjaga konsistensi sepanjang musim.

Absennya Jorge Martin akibat cedera membuat Bezzecchi menjadi tumpuan utama Aprilia untuk mempertahankan peluang dalam persaingan kejuaraan dunia.

Namun, Bezzecchi kesulitan mengimbangi kecepatan Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Alex Marquez sebelum kehilangan posisi keempat dari Ai Ogura.

Situasi semakin buruk ketika Bezzecchi melebar pada putaran terakhir dan harus menyerahkan posisi kelima kepada Enea Bastianini, sehingga menutup balapan dengan hasil yang mengecewakan.

Komentator Neil Hodgson menilai kesalahan tersebut mencerminkan persoalan konsentrasi dan kelelahan yang berulang sepanjang musim 2026.

Bezzecchi memang telah menunjukkan kecepatan kompetitif, termasuk melalui tiga kemenangan pada awal musim, tetapi sejumlah kecelakaan, hukuman, dan kesalahan sendiri membuatnya kehilangan banyak peluang penting.