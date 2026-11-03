Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

Kapolri Suyudi Ario Seto (tengah) bicara pemberantasan narkoba sampai ke desa-desa. Mabes Polri bekerja sama dengan Kemendes PDT untuk mewujudkan komitmen tersebut. (Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi terhadap ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Sebanyak 264 pati dan pamen tersebut dimutasi berdasar Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dalam dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri. Dia menegaskan mutasi itu merupakan hal wajar
Menurut Isir Kapolri Suyudi mengambil langkah tersebut untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Sehingga Polri semakin baik dalam pelaksanaan tugas.
”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Isir dalam keterangan resmi pada Selasa (3/11).
Selain dinamika organisasi dan pembinaan karier, Polri melakukan mutasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal. Itu menjadi penting seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks.
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