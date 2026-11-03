Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

JawaPos.com - Atletico Madrid menjamu Bayern Munchen di pertandingan keempat Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (4/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Alex Baena menjadikan laga melawan Bayern Munchen sebagai tantangan besar bagi Atletico Madrid. Jika bisa mengalahkan raksasa Liga Jerman tersebut, maka itu menentukan langkah mereka di Liga Champions.

"Bayern adalah salah satu tim terbaik di dunia, dengan pemain-pemain terbaik. Ini adalah tantangan besar bagi kami untuk melihat sejauh mana kami bisa melangkah di Liga Champions ini," kata Alex Baena yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (3/11/2026).

Pemain timnas Spanyol tersebut menegaskan bahwa Atletico Madrid sangat kuat ketika bermain di depan pendukungnya. Baena juga ingin Bayern Munchen kesulitan mendapatkan poin di Riyadh Air Metropolitano.

"Kami memiliki keuntungan bermain di kandang, di depan para penggemar kami. Semua lawan kami kesulitan mendapatkan poin di sini, kami sangat kuat di stadion kami. Pertandingan besok adalah pertandingan yang sangat kami nantikan, karena lawan dan pemain-pemain yang mereka miliki," ujar Alex Baena.

Sementara Diego Simeone sangat antusias menghadapi Bayern Munchen. Sama halnya dengan Baena, pelatih asal Argentina itu ingin merepotkan tim lawan di Riyadh Air Metropolitano.

"Saya bersyukur atas semua yang telah terjadi pada saya selama 15 tahun ini dan atas apa yang kami alami sekarang, para penggemar, kami, klub, orang-orang kami, para eksekutif. Kita harus menghadapi ini dengan antusiasme dan kegembiraan, mengetahui bahwa kita akan menghadapi lawan yang tangguh, lawan yang sangat bagus, pastinya termasuk yang terbaik di kompetisi ini. Kita harus memainkan permainan dengan cara yang menurut kita bisa menyakiti mereka," pungkas Diego Simeone.

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen Atletico Madrid mengandalkan kreativitas Alex Baena dan Lee Kang-in di lini depan. Melansir Sports Mole, Julian Alvarez bertugas menjebol gawang lawan.