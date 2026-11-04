Calon Sultan! 7 Shio Ini Punya Insting Bisnis Tajam dan Diprediksi Banjir Kekayaan

JawaPos.com – Kemampuan mengatur keuangan merupakan salah satu keterampilan penting untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Tidak hanya pandai menghasilkan uang, seseorang juga perlu memahami cara menyimpan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan secara tepat.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Menariknya, beberapa shio dipercaya mempunyai kecenderungan alami dalam urusan finansial, mulai dari kecermatan mengambil keputusan hingga kemampuan melihat peluang bisnis.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang diyakini memiliki kemampuan istimewa dalam mengelola keuangan. Mereka digambarkan mempunyai naluri bisnis, strategi mencari keuntungan, serta kebiasaan yang mendukung pertumbuhan kekayaan dari waktu ke waktu.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki bakat mengembangkan harta dan berpotensi menikmati kehidupan semakin makmur? Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang dan Mengatur Strategi Keuangan Shio Tikus dikenal sebagai salah satu lambang kecerdikan dalam astrologi Tiongkok. Pemilik shio ini digambarkan memiliki pemikiran cepat dan kemampuan menganalisis keadaan sebelum mengambil keputusan penting.

Dalam urusan finansial, mereka cenderung memperhatikan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kemampuan membaca perubahan situasi membuat Shio Tikus dianggap cocok menjalankan usaha maupun mengembangkan sumber pendapatan tambahan.

Mereka juga digambarkan tidak mudah mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan sesaat. Sebaliknya, perhitungan dan pertimbangan matang menjadi bagian penting sebelum menggunakan uang.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun kekayaan secara bertahap. Jika mampu mempertahankan kedisiplinan dan memilih investasi dengan bijak, peluang mencapai kestabilan finansial semakin terbuka.

2. Shio Kerbau – Tekun Menabung dan Konsisten Membangun Kekayaan Di balik kepribadiannya yang tenang, Shio Kerbau dikenal memiliki etos kerja yang kuat. Mereka lebih menyukai proses yang terencana dibandingkan mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.