Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 4 November 2026 | 22.56 WIB

Calon Sultan! 7 Shio Ini Punya Insting Bisnis Tajam dan Diprediksi Banjir Kekayaan

seseorang yang ekonominya tak pernah sulit./Freepik/freepik - Image

seseorang yang ekonominya tak pernah sulit./Freepik/freepik

JawaPos.com – Kemampuan mengatur keuangan merupakan salah satu keterampilan penting untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Tidak hanya pandai menghasilkan uang, seseorang juga perlu memahami cara menyimpan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan secara tepat.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Menariknya, beberapa shio dipercaya mempunyai kecenderungan alami dalam urusan finansial, mulai dari kecermatan mengambil keputusan hingga kemampuan melihat peluang bisnis.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang diyakini memiliki kemampuan istimewa dalam mengelola keuangan. Mereka digambarkan mempunyai naluri bisnis, strategi mencari keuntungan, serta kebiasaan yang mendukung pertumbuhan kekayaan dari waktu ke waktu.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki bakat mengembangkan harta dan berpotensi menikmati kehidupan semakin makmur? Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang dan Mengatur Strategi Keuangan

Shio Tikus dikenal sebagai salah satu lambang kecerdikan dalam astrologi Tiongkok. Pemilik shio ini digambarkan memiliki pemikiran cepat dan kemampuan menganalisis keadaan sebelum mengambil keputusan penting.

Dalam urusan finansial, mereka cenderung memperhatikan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kemampuan membaca perubahan situasi membuat Shio Tikus dianggap cocok menjalankan usaha maupun mengembangkan sumber pendapatan tambahan.

Mereka juga digambarkan tidak mudah mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan sesaat. Sebaliknya, perhitungan dan pertimbangan matang menjadi bagian penting sebelum menggunakan uang.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun kekayaan secara bertahap. Jika mampu mempertahankan kedisiplinan dan memilih investasi dengan bijak, peluang mencapai kestabilan finansial semakin terbuka.

2. Shio Kerbau – Tekun Menabung dan Konsisten Membangun Kekayaan

Di balik kepribadiannya yang tenang, Shio Kerbau dikenal memiliki etos kerja yang kuat. Mereka lebih menyukai proses yang terencana dibandingkan mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dalam mengelola keuangan, pemilik shio ini digambarkan cenderung berhati-hati. Mereka terbiasa memikirkan kebutuhan jangka panjang, mengontrol pengeluaran, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kekhawatiran Belanja AI Tekan Saham Oracle, Kekayaan Larry Ellison Susut Rp 199 Triliun - Image
Teknologi

Kekhawatiran Belanja AI Tekan Saham Oracle, Kekayaan Larry Ellison Susut Rp 199 Triliun

Rabu, 4 November 2026 | 23.02 WIB

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Keemasan - Image
Zodiak

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Keemasan

Rabu, 4 November 2026 | 22.34 WIB

Nasib Berubah Drastis! 5 Weton Ini Konon Bakal Menemukan Jalan Menuju Kekayaan - Image
Zodiak

Nasib Berubah Drastis! 5 Weton Ini Konon Bakal Menemukan Jalan Menuju Kekayaan

Selasa, 3 November 2026 | 22.03 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore