Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Kamis, 5 November 2026 | 04.43 WIB

Selalu Beruntung dalam Urusan Finansial, 5 Shio Ini Pandai Mengubah Peluang Jadi Kekayaan

seseorang yang nasibnya tak berpisah dengan uang./Freepik/westock

JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang mapan tentu menjadi impian banyak orang. Untuk mewujudkannya, diperlukan berbagai hal, mulai dari kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, hingga kecermatan dalam melihat kesempatan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang dipercaya mempunyai karakter alami dalam menemukan dan memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan.

Mereka dikenal bukan hanya tekun bekerja, tetapi juga mempunyai kreativitas, kecerdikan, serta kemampuan membaca situasi sebelum mengambil keputusan penting.

Kombinasi karakter tersebut diyakini membuat mereka lebih mudah menemukan jalan menuju kesejahteraan. Bahkan, peluang yang awalnya terlihat sederhana bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai kemampuan istimewa dalam menciptakan peluang dan menarik keberuntungan finansial menurut astrologi Tiongkok.

1. Shio Ular – Cermat Membaca Peluang dan Pandai Mengatur Strategi

Shio Ular dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.

Mereka cenderung mengamati berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah. Kebiasaan tersebut membuat pemilik shio ini dianggap mempunyai kemampuan yang baik dalam memperhitungkan risiko dan keuntungan.

Dalam urusan bisnis maupun keuangan, mereka lebih menyukai strategi yang sudah dipertimbangkan secara matang daripada sekadar mengikuti keputusan orang lain.

Kepekaan dalam melihat kesempatan juga menjadi salah satu karakter yang melekat pada shio Ular.

Mereka mampu menemukan potensi dari sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain. Jika dikelola dengan baik, peluang kecil tersebut dapat berkembang menjadi sumber keuntungan yang menjanjikan.

2. Shio Monyet – Kreativitas Tinggi dan Selalu Menemukan Jalan Keluar

Pemilik shio Monyet dikenal mempunyai kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang cukup menonjol.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezekinya Disebut Lancar, 5 Shio Ini Pandai Membaca Peluang dan Mengembangkan Uang - Image
Zodiak

Rezekinya Disebut Lancar, 5 Shio Ini Pandai Membaca Peluang dan Mengembangkan Uang

Rabu, 4 November 2026 | 02.53 WIB

7 Cara Introvert Membangun Networking yang Bisa Membuka Peluang Karier - Image
Kepribadian

7 Cara Introvert Membangun Networking yang Bisa Membuka Peluang Karier

Senin, 2 November 2026 | 21.01 WIB

Dompet Makin Tebal, 4 Shio Ini Diprediksi Punya Peluang Finansial Besar - Image
Zodiak

Dompet Makin Tebal, 4 Shio Ini Diprediksi Punya Peluang Finansial Besar

Senin, 2 November 2026 | 02.59 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore