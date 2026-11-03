Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

JawaPos.com - Galatasaray akan menjamu Stuttgart pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Rams Park, Rabu (4/11/2026) pukul 00.45 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa.

Galatasaray memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan ini. Tim besutan Okan Buruk tersebut sedang berada dalam tren positif setelah meraih empat kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Hasil terbaru mereka juga cukup meyakinkan setelah mengalahkan Konyaspor dengan skor telak 4-0.

Kemenangan tersebut memperlihatkan bahwa lini depan Galatasaray sedang dalam kondisi yang cukup baik. Victor Osimhen kembali menjadi salah satu pemain yang patut diperhitungkan. Selain itu, Yunus Akgun, Aleksey Batrakov, dan Rafael Leao juga memberikan kontribusi dalam kemenangan atas Konyaspor.

Performa Galatasaray di Liga Champions sebenarnya sempat mengalami kendala. Mereka harus menerima kekalahan dari Sporting CP dengan skor 1-3 dan Barcelona 1-4 dalam dua pertandingan awal. Namun, kemenangan 4-2 atas Lille pada pertandingan ketiga menjadi hasil penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan bagi Galatasaray. Rams Park dikenal memiliki atmosfer pertandingan yang cukup kuat. Dukungan suporter bisa memberikan dorongan tersendiri bagi tuan rumah, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas permainan seperti Stuttgart.

Meski demikian, Stuttgart bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Wakil Jerman tersebut justru memiliki catatan lebih baik di fase liga Liga Champions musim ini. Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan dengan mengoleksi tujuh poin.

Stuttgart membuka perjalanan di kompetisi ini dengan kemenangan atas Viking dan Slovan Bratislava. Setelah itu, mereka bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Atletico Madrid. Catatan tersebut menunjukkan bahwa tim asuhan Sebastian Hoeness cukup mampu bersaing menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.