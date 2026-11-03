Konon Jadi Magnet Kekayaan, 7 Weton Ini Dipercaya Mudah Mendapatkan Rezeki Menurut Primbon Jawa

seseorang yang hartanya tak perlu dipinta./Freepik/user25451090
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Salah satu istilah yang menarik perhatian adalah tibo sugih, yakni gambaran mengenai datangnya keberuntungan dan kemakmuran melalui berbagai jalan.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini mempunyai keistimewaan dalam urusan rezeki. Mereka digambarkan lebih mudah menemukan kesempatan menguntungkan, mendapatkan bantuan dari orang lain, hingga memperoleh peluang finansial yang datang secara tidak terduga.
Kondisi tersebut bukan berarti pemilik weton tertentu bisa menjadi kaya tanpa bekerja. Sebaliknya, istilah tibo sugih lebih menggambarkan kemudahan dalam menemukan jalan menuju kesejahteraan, baik melalui relasi, kemampuan pribadi, maupun momentum yang tepat.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki tuah tibo sugih dan sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh kemakmuran menurut Primbon Jawa.
Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut penjelasannya.
Jumat Legi termasuk weton yang sering digambarkan mempunyai pembawaan tenang, tetapi menyimpan potensi keberuntungan yang cukup besar.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dari hubungan tersebut, berbagai kesempatan bisa muncul tanpa diduga sebelumnya.
Misalnya, mendapatkan tawaran kerja sama, dikenalkan kepada orang yang tepat, atau memperoleh bantuan ketika sedang membutuhkan jalan keluar.
Karena itulah, Jumat Legi sering dikaitkan dengan keberuntungan yang datang melalui lingkungan sosial. Rezekinya dipercaya tidak selalu berasal dari usaha sendiri, tetapi juga bisa terbuka berkat dukungan dan kepercayaan orang lain.
Rabu Pon dipercaya memiliki keseimbangan karakter yang mendukung perjalanan hidupnya. Pemilik weton ini sering digambarkan mampu menjalani kehidupan dengan cukup tenang dan tidak mudah terburu-buru mengambil keputusan.
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Jawa Pos
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