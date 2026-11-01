Hoki Finansial Berpihak! 7 Shio Ini Diramalkan Bakal Menikmati Kekayaan Melimpah

seseorang yang hartanya makin tumbuh ( Freepik/reewungjunerr )
JawaPos.com – Pembahasan mengenai keberuntungan dan kekayaan berdasarkan shio masih menjadi hal menarik bagi sebagian masyarakat. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, tahun kelahiran seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang memperoleh kemakmuran.
Tidak sedikit yang meyakini bahwa setiap shio mempunyai energi dan karakteristik berbeda dalam urusan finansial. Ada yang dikenal cerdas membaca peluang, tekun bekerja, pandai mengatur keuangan, hingga memiliki kemampuan membangun hubungan yang menguntungkan.
Memasuki tahun 2026, sejumlah shio dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang lebih terbuka. Bahkan, beberapa di antaranya diramalkan berpeluang menikmati peningkatan kekayaan dan kehidupan yang jauh lebih mapan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan besar dalam urusan kekayaan dan kemakmuran. Berikut ulasannya.
Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan, kewibawaan, kemuliaan, serta keberuntungan. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan kesuksesan dan kemakmuran.
Pada tahun 2026, Naga Kayu dipercaya memiliki energi positif yang mendukung pertumbuhan dan pencapaian berbagai target kehidupan.
Pemilik Shio Naga umumnya digambarkan sebagai sosok pemberani, percaya diri, dan mempunyai ambisi besar. Mereka juga tidak takut mengambil keputusan penting ketika melihat peluang yang menjanjikan.
Dalam dunia bisnis maupun investasi, kemampuan membaca kesempatan menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung keberhasilan mereka.
Menurut penafsiran astrologi Tiongkok, kombinasi energi Naga dan elemen kayu dipercaya membawa peluang peningkatan kekayaan serta kehidupan yang semakin mapan.
Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan berpikir strategis. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang pandai membaca keadaan dan tidak mudah melewatkan kesempatan.
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Jawa Pos
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