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Penulis: Lania Monica
Senin, 2 November 2026 | 00.01 WIB

Hidupnya Diramalkan Semakin Beruntung, 5 Weton Ini Disebut Jadi Magnet Rezeki

Ilustrasi weton yang akan dilabrak rezeki besar-besaran dan jadi orang kaya menurut primbon jawa (Freepik) - Image

Ilustrasi weton yang akan dilabrak rezeki besar-besaran dan jadi orang kaya menurut primbon jawa (Freepik)

JawaPos.com Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang sering digunakan untuk menggambarkan karakter hingga perjalanan hidup seseorang.

Berdasarkan kepercayaan turun-temurun, setiap kombinasi weton dipercaya mempunyai peruntungan yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan urusan jodoh, karakter pribadi, hingga kelancaran dalam mencari rezeki.

Menariknya, beberapa weton dianggap mempunyai karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, seperti pekerja keras, bijaksana, bertanggung jawab, dan senang membantu sesama.

Karakter-karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan ramalan mengenai kehidupan yang semakin makmur dan peluang mendapatkan rezeki berlimpah.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya akan mendapatkan limpahan rezeki hingga berpeluang menjadi orang kaya menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Kamis Pahing Bijaksana dan Pandai Melihat Peluang

Kamis Pahing dipercaya memiliki karakter yang matang dalam berpikir serta bijaksana ketika menentukan pilihan. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.

Dalam pekerjaan maupun menjalankan usaha, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang ulet dan memiliki semangat tinggi untuk mencapai keberhasilan.

Keteguhan dalam menghadapi tantangan menjadi salah satu kelebihan yang menonjol. Mereka tidak mudah menyerah ketika hasil yang diharapkan belum tercapai.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi karakter tersebut membuat Kamis Pahing sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan dan rezeki besar, terutama ketika memasuki usia dewasa.

2. Rabu Pahing Berjiwa Pemimpin dan Membawa Ketenangan

Weton Rabu Pahing dipercaya mempunyai kepribadian yang tenang, bertanggung jawab, serta mampu bersikap bijaksana dalam berbagai keadaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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