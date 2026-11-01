Tak Hanya Beruntung, 7 Shio Ini Dipercaya Bakal Menikmati Kemewahan Seumur Hidup

JawaPos.com – Ramalan mengenai shio dan keberuntungan finansial selalu menarik untuk dibahas. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, tahun kelahiran seseorang dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang memperoleh kemakmuran.

Bahkan, terdapat sejumlah shio yang dianggap mempunyai energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan lainnya. Mereka dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya rezeki, mulai dari kecerdikan melihat peluang, ketekunan bekerja, hingga kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang.

Menariknya, keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan sebagai kekayaan berupa uang dan harta benda. Kehidupan yang nyaman, kestabilan finansial, serta kemudahan memperoleh kesempatan juga menjadi bagian dari gambaran kemakmuran.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mempunyai peruntungan istimewa dan berpeluang menikmati kehidupan bergelimang kemewahan menurut penafsiran astrologi Tiongkok. Berikut daftarnya.

1. Shio Naga – Lambang Keagungan dan Kelimpahan Rezeki Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan. Ketika dipadukan dengan elemen kayu, shio ini dipercaya mempunyai energi positif yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kemakmuran.

Elemen kayu melambangkan perkembangan, kreativitas, serta kemampuan untuk terus menciptakan peluang baru. Perpaduan tersebut menggambarkan sosok yang memiliki ambisi besar dan tidak mudah berhenti ketika menghadapi kegagalan.

Pemilik Shio Naga berelemen kayu dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh keberhasilan melalui berbagai usaha yang dijalankan.

Bahkan, ketika menghadapi masa sulit, mereka digambarkan mampu menemukan jalan keluar dan kembali membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak heran jika kombinasi ini sering dikaitkan dengan kemapanan dan kekayaan jangka panjang.

2. Shio Tikus – Cerdas Melihat Peluang dan Pandai Mengatur Keuangan Shio Tikus dengan elemen air dipercaya memiliki kecerdikan serta kemampuan beradaptasi yang cukup menonjol.