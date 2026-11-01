Tak Hanya Beruntung, 7 Shio Ini Dipercaya Bakal Menikmati Kemewahan Seumur Hidup

Shio yang ditakdirkan hidup bergelimang kemewahan seumur hidup
JawaPos.com – Ramalan mengenai shio dan keberuntungan finansial selalu menarik untuk dibahas. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, tahun kelahiran seseorang dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang memperoleh kemakmuran.
Bahkan, terdapat sejumlah shio yang dianggap mempunyai energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan lainnya. Mereka dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya rezeki, mulai dari kecerdikan melihat peluang, ketekunan bekerja, hingga kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang.
Menariknya, keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan sebagai kekayaan berupa uang dan harta benda. Kehidupan yang nyaman, kestabilan finansial, serta kemudahan memperoleh kesempatan juga menjadi bagian dari gambaran kemakmuran.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mempunyai peruntungan istimewa dan berpeluang menikmati kehidupan bergelimang kemewahan menurut penafsiran astrologi Tiongkok. Berikut daftarnya.
Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan. Ketika dipadukan dengan elemen kayu, shio ini dipercaya mempunyai energi positif yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kemakmuran.
Elemen kayu melambangkan perkembangan, kreativitas, serta kemampuan untuk terus menciptakan peluang baru. Perpaduan tersebut menggambarkan sosok yang memiliki ambisi besar dan tidak mudah berhenti ketika menghadapi kegagalan.
Pemilik Shio Naga berelemen kayu dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh keberhasilan melalui berbagai usaha yang dijalankan.
Bahkan, ketika menghadapi masa sulit, mereka digambarkan mampu menemukan jalan keluar dan kembali membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak heran jika kombinasi ini sering dikaitkan dengan kemapanan dan kekayaan jangka panjang.
Shio Tikus dengan elemen air dipercaya memiliki kecerdikan serta kemampuan beradaptasi yang cukup menonjol.
Tikus dikenal sebagai simbol kecermatan dalam mencari peluang. Sementara itu, elemen air menggambarkan keluwesan, kecerdasan, dan kemampuan menghadapi perubahan keadaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022