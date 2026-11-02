Banjir Rezeki! Ini Dia 3 Shio Paling Beruntung di Bulan November 2026

JawaPos.com -- Memasuki bulan November 2026, setiap orang tentu mengharapkan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pekerjaan, percintaan hingga kondisi keuangan.

Menurut astrologi Tiongkok, setiap Shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda di setiap bulannya. Ada yang diprediksi mendapatkan peluang karrir baru hingga rezeki tak terduga.

Dilansir dari akun YouTube TEDY WONG Msi pada Senin (2/11), diketahui bahwa bulan November 2026 ini diprediksi akan memperbaiki kondisi finansial bagi beberapa Shio.

Berikut ini merupakan tiga Shio yang diprediksi paling beruntung di bulan November 2026.

1. Shio Macan

Shio Macan menjadi salah satu Shio terkuat yang diprediksi akan mendapatkan keberuntungan di bulan November 2026, khususnya setelah tanggal 7 November.

Dalam astrologi Tiongkok, Shio Macan ini dikenal memiliki hubungan yang disebut six harmony yaitu hubungan harmonis yang secara tradisional melambangkan dukungan dan kerja sama.

Selain itu, dalam pekerjaan pemilik Shio Macan ini akan mendapat peluang yang muncul melalui pertemuan, rekomendasi, atau kerjasama yang sebelumnya belum menemukan titik temu.

Bagi pemilik Shio Macan yang memiliki usaha, bulan November ini bisa dimanfaatkan untuk mengajak mitra baru, memperbaiki hubungan dengan pelanggan, atau melanjutkan proyek yang tertunda.