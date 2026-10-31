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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.42 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 1 November 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Minggu, 1 November 2026, menghadirkan gambaran peruntungan bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki awal bulan November, keempat shio ini dapat menjadikan hari Minggu sebagai momen untuk mengevaluasi rencana, memperhatikan kondisi keuangan, serta mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tiongkok, shio Monyet dikenal cerdas, kreatif, dan mudah beradaptasi. 

Shio Ayam identik dengan ketelitian serta kedisiplinan, sementara shio Anjing sering dikaitkan dengan kesetiaan dan rasa tanggung jawab. 

Adapun shio Babi melambangkan ketulusan, kemurahan hati, dan kecenderungan menikmati kenyamanan hidup.

Perbedaan karakter tersebut memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana masing-masing shio menghadapi pekerjaan, peluang rezeki, dan kehidupan asmara. 

Ada yang perlu lebih teliti sebelum menyepakati kerja sama, ada pula yang dapat memanfaatkan kreativitas untuk menemukan kesempatan baru.

Hari Minggu juga menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sekaligus menyusun prioritas menjelang pekan berikutnya. 

Editor: Novia Tri Astuti
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