Ramalan Shio Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio minggu ini 2 sampai 8 November 2026. (Magnific)
JawaPos.com – Shio Anda punya ramalan menarik untuk Minggu Ini, yakni tanggal 2 sampai 8 November tahun 2026.
Pekan ini adalah pekan keempat bulan Anjing, saat banyak kejadian yang tak terduga bisa saja muncul.
Unsur Tanah Yang bulan ini memengaruhi suasana hati serta arah hubungan setiap orang di pekan ini.
Mulai dari urusan cinta, keuangan, pekerjaan, hingga keluarga, semuanya membawa peluang dan tantangan yang cukup berbeda.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi untuk minggu ini 2 sampai 8 November 2026.
1. Kuda
Pekan ini penuh kejadian tak terduga, termasuk bertemunya Anda dengan kenalan lama yang sudah lama menghilang.
Jangan terlalu sentimental, manfaatkan pertemuan itu untuk mempererat hubungan bisnis dan menggali informasi dari orang sepemikiran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022