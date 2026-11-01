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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 03.09 WIB

Ramalan Shio Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio minggu ini 2 sampai 8 November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio minggu ini 2 sampai 8 November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Shio Anda punya ramalan menarik untuk Minggu Ini, yakni tanggal 2 sampai 8 November tahun 2026.

Pekan ini adalah pekan keempat bulan Anjing, saat banyak kejadian yang tak terduga bisa saja muncul.

Unsur Tanah Yang bulan ini memengaruhi suasana hati serta arah hubungan setiap orang di pekan ini.

Mulai dari urusan cinta, keuangan, pekerjaan, hingga keluarga, semuanya membawa peluang dan tantangan yang cukup berbeda.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi untuk minggu ini 2 sampai 8 November 2026.

1. Kuda

Pekan ini penuh kejadian tak terduga, termasuk bertemunya Anda dengan kenalan lama yang sudah lama menghilang.

Jangan terlalu sentimental, manfaatkan pertemuan itu untuk mempererat hubungan bisnis dan menggali informasi dari orang sepemikiran.

Editor: Novia Tri Astuti
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