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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 22.36 WIB

Ramalan Shio Besok Senin 2 November 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Senin, 2 November 2026, menghadirkan gambaran peruntungan bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi dalam mengawali pekan yang baru. 

Setelah melewati akhir pekan, hari Senin menjadi kesempatan untuk kembali menata pekerjaan, mengatur keuangan, serta memperhatikan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tiongkok, shio Monyet dikenal cerdas, kreatif, dan pandai beradaptasi. 

Shio Ayam identik dengan ketelitian serta kedisiplinan, sedangkan shio Anjing sering dikaitkan dengan kesetiaan dan tanggung jawab. 

Sementara itu, shio Babi melambangkan ketulusan, kemurahan hati, dan kecenderungan mengutamakan kenyamanan.

Keempat shio tersebut memiliki karakter berbeda dalam menghadapi tantangan. 

Ada yang dapat mengandalkan kecerdikan untuk menemukan peluang baru, ada pula yang perlu lebih teliti dalam mengambil keputusan atau menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Memasuki awal pekan, pengelolaan waktu dan kemampuan menentukan prioritas menjadi hal penting. 

Rencana yang disusun dengan baik dapat membantu menghadapi tanggung jawab secara lebih terarah, sementara komunikasi terbuka dapat menjaga hubungan tetap harmonis.

Ramalan shio berikut dapat menjadi bacaan ringan untuk menyambut Senin. Namun, gambaran peruntungan ini bukan kepastian mengenai masa depan karena setiap hasil tetap dipengaruhi oleh keputusan dan usaha masing-masing individu.

Dikutip dari Astrology.com, inilah ramalan shio besok Senin, 2 November 2026, untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi menghadirkan gambaran berbeda dalam menghadapi awal pekan.

1. Shio Monyet: Kecerdikan Membantu Menemukan Peluang Baru

Pemilik shio Monyet dikenal cerdas, kreatif, dan mudah beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Pada Senin, 2 November 2026, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk mengawali pekan dengan lebih percaya diri. Berbagai persoalan yang muncul tidak harus diselesaikan menggunakan cara lama. Terkadang, pendekatan berbeda justru dapat membantu menemukan jalan keluar yang lebih efektif.

Karier dan pekerjaan

Dalam urusan karier, shio Monyet dapat memanfaatkan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan ide segar. Jika menghadapi tugas yang cukup rumit, cobalah memecahnya menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dikelola. Kemampuan berkomunikasi juga dapat membantu ketika harus bekerja sama dengan rekan atau menyampaikan gagasan kepada atasan.

Editor: Novia Tri Astuti
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