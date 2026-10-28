Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Rahmi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Ramalan Karier, Rezeki dan Asmara Zodiak Taurus Mulai November 2026

Ilustrasi Zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Taurus (magnific)

Meski demikian, sejumlah pilihan pekerjaan, hambatan dalam usaha, dan keraguan terhadap keputusan penting dapat menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan cermat.

Sementara itu, kehidupan asmara Taurus membawa pesan tentang komunikasi, kenyamanan, dan perhatian kepada pasangan.

Bagi Taurus yang masih sendiri maupun yang telah menjalin hubungan, November dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain.

Berikut ramalan zodiak taurus mulai bulan november yang dihimpun dari kanal YouTube Opa Andrew 88 pada Rabu (28/10).

1. Taurus Perlu Melepaskan Masa Lalu agar Lebih Fokus Menatap Masa Depan

Salah satu pesan utama bagi Taurus pada November 2026 adalah berhenti membiarkan pengalaman lama mengendalikan keputusan saat ini.

Kenangan tentang hubungan yang berakhir, kekecewaan terhadap seseorang, atau persoalan keuangan yang belum terselesaikan dapat menguras energi jika terus dipikirkan.

Taurus dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran tanpa harus membawa rasa kecewa ke setiap langkah baru.

Sikap tegas dan kecenderungan mengingat pengalaman secara mendalam dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi Taurus.

Karena itu, penting untuk membedakan antara mempertahankan prinsip dan terjebak dalam dendam.

Dengan memusatkan perhatian pada tujuan yang sedang dibangun, Taurus memiliki kesempatan untuk menggunakan waktu, pikiran, dan kreativitasnya secara lebih produktif.

2. Peluang Rezeki Taurus Terbuka melalui Perencanaan yang Konsisten

Dalam aspek keuangan, November 2026 digambarkan sebagai periode untuk kembali menata strategi setelah usaha sebelumnya belum memberikan hasil sesuai harapan.

Taurus disarankan untuk tidak langsung menilai kegagalan sebagai akhir dari perjuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Primbon Jawa Besok, Kamis Wage, 29 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan - Image
Zodiak

Ramalan Primbon Jawa Besok, Kamis Wage, 29 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.42 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 28 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Jaga Kualitas Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 28 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Jaga Kualitas Kerja

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 28 Oktober 2026: Kerja Konsisten Buka Peluang Kemajuan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 28 Oktober 2026: Kerja Konsisten Buka Peluang Kemajuan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.57 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore