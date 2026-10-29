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Penulis: Aulia Rahmi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.47 WIB

Ramalan Karier Hingga Asmara 4 Shio di Akhir Oktober 2026, Siap-Siap Terima Kejutan Besar!

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Menjelang akhir Oktober 2026, berbagai kejutan bisa menjadi momen yang menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang.

Kejutan tersebut tidak selalu berupa hadiah mahal atau peningkatan materi, tetapi juga dapat berbentuk kabar baik, perhatian dari orang terdekat, hingga kesempatan baru yang sebelumnya tidak terduga.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakteristik yang kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, hubungan, dan keberuntungan.

Kali ini, Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Naga menjadi 4 shio yang disorot dalam pembacaan tarot untuk menggambarkan kemungkinan hadirnya kejutan istimewa pada penghujung Oktober 2026.

Lantas, kejutan seperti apa yang dikaitkan dengan keempat shio tersebut?

Mulai dari hubungan asmara yang semakin serius, hadiah istimewa, hingga peluang karier yang menjanjikan.

Berikut ulasan lengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (26/10).

1. Shio Monyet: Kejutan Romantis dan Peluang Karier yang Menggembirakan

Shio Monyet dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cerdas, lincah, mudah beradaptasi, dan pandai bergaul.

Karakter tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan membaca situasi serta membangun hubungan dengan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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