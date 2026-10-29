Ramalan Karier Zodiak Pisces Kamis, 29 Oktober 2026: Atur Prioritas dengan Cermat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Karier Pisces pada Kamis, 29 Oktober 2026, membutuhkan pengelolaan waktu dan energi yang lebih teratur, terutama jika beberapa tanggung jawab datang secara bersamaan.
Kamu mungkin merasa harus menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus demi memenuhi harapan atasan atau menjaga kepercayaan rekan kerja.
Namun, memaksakan diri untuk menangani semuanya dalam waktu bersamaan justru berisiko membuat konsentrasi menurun dan hasil pekerjaan kurang maksimal.
Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah menentukan pekerjaan mana yang paling mendesak dan membutuhkan perhatian segera.
Susun daftar tugas berdasarkan tenggat waktu, tingkat kepentingan, serta dampaknya terhadap pekerjaan lain.
Dengan urutan yang jelas, kamu dapat mencurahkan perhatian pada satu tanggung jawab sebelum beralih ke tugas berikutnya.
Cara ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan yang muncul akibat bekerja terburu-buru atau mencoba menangani terlalu banyak hal sekaligus.
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Jawa Pos
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