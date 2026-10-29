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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.36 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Kamis, 29 Oktober 2026: Percaya pada Kemampuan Diri

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Aquarius pada Kamis, 29 Oktober 2026, membutuhkan ketekunan dan keyakinan terhadap kemampuan diri, terutama jika hasil yang diharapkan belum terlihat secara nyata.

Kamu mungkin sudah mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab, tetapi pengakuan atau keputusan penting yang dinantikan masih belum datang.

Kondisi tersebut bisa memunculkan keraguan, tetapi jangan terburu-buru menilai usahamu sebagai sesuatu yang sia-sia hanya karena perkembangan berjalan lebih lambat dari perkiraan.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam dunia profesional, sejumlah pencapaian membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.

Membangun kepercayaan, memperkuat keterampilan, dan memperoleh kesempatan untuk menangani tanggung jawab yang lebih besar tidak selalu dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Karena itu, Aquarius sebaiknya tetap berfokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan daripada terus memikirkan hasil yang belum berada dalam jangkauan.

Cobalah meninjau kembali pekerjaan yang sudah diselesaikan dan mengenali bagian yang masih perlu ditingkatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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