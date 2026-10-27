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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)


JawaPos.com Zodiak Pisces mudah beradaptasi dan serbaguna. Pisces dikenal sebagai bunglon zodiak karena kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan lingkungan baru. 

Ketika orang lain membutuhkan dukungan, Pisces akan dengan cepat mengulurkan tangan. Mendukung orang-orang terkasih akan menjadi fokus penting dalam hidup Pisces. 

Namun jika berada dalam situasi sulit, mintalah bantuan dari orang-orang terdekat. Jangan ragu untuk mengungkapkan keinginan dan mendapatkan dukungan penuh perhatian dari orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Bersiaplah karena zodiak Pisces akan memasuki masa puncak romantisme sepenuhnya pada setiap level. Terkait karir, Pisces akan mengalami kemajuan dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah lama terhenti.

Sementara itu, cobalah memikirkan sesuatu yang menyenangkan sebelum tidur guna menghindari mimpi buruk. Terkait keuangan, Pisces berhak memanjakan diri setelah bekerja keras dengan tekun.

Cinta Pisces

Setelah merasa kebingungan serta memiliki pikiran dan keinginan yang kacau, Pisces akan pulih dengan cukup baik menjelang akhir hari. Pisces akan segera memasuki masa puncak romantisme sepenuhnya pada setiap level.

Editor: Candra Mega Sari
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