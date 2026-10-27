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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.02 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio akan merasa tenang dan santai. Scorpio akan menikmati hari yang menyenangkan dan damai. Untuk menikmati waktu yang menyenangkan, Scorpio tidak perlu keluar atau menghabiskan banyak uang. 

Terkadang, hal-hal kecil dalam hidup justru membawa kebahagiaan terbesar. Habiskan waktu bersama pasangan atau keluarga untuk berbincang atau sekadar saling mendukung. Momen-momen ini akan memberikan kebahagiaan bagi Scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio perlu menikmati waktu bersama pasangan dengan melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan. Terkait karir, Scorpio sangat beruntung karena mempunyai banyak tawaran pekerjaan untuk dipilih.

Sementara itu, jangan meremehkan bahaya sengatan matahari dengan menggunakan tabir surya secara teratur. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.

Cinta Scorpio

Cobalah menikmati banyak waktu bersama pasangan dengan melakukan sesuatu yang sudah lama tidak bisa dilakukan. Tidak peduli berapa lama telah bersama, jadikan malam ini sebagai malam istimewa untuk berdua. Scorpio tidak akan menyesal telah melakukannya.

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
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