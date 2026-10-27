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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.05 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Transit hari ini memperjelas tujuan dan keinginan, serta membuat zodiak Sagitarius bermimpi besar. Berusahalah membawa kesuksesan. Sagitarius memiliki keadaan pikiran yang positif dan tidak ada yang tampak mustahil dalam periode yang penuh energi kosmik ini. 

Sementara itu, atasi beberapa kesalahpahaman dengan melakukan komunikasi yang jelas. Namun jika itu tidak menyelesaikan masalah, berikan waktu dan ruang kepada orang-orang terkasihmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius sebaiknya menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubahmu. Terkait karir, bersiaplah karena Sagitarius akan menerima panggilan dari banyak calon pemberi kerja.

Sementara itu, minumlah banyak air putih dan konsumsi makanan segar untuk meningkatkan kesehatan kulit. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan Sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.

Cinta Sagitarius

Sagitarius sedang mencari seseorang yang benar-benar mampu memahami, menangani sifat, serta semangat Sagitarius yang membara. Cobalah untuk menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubahmu. 

Karir Sagitarius

Editor: Candra Mega Sari
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