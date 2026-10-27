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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 21.59 WIB

Ramalan Zodiak Libra 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin merasa frustrasi dan cemas. Hal ini mungkin terkait dengan masalah keuangan atau hal lainnya. 

Libra mungkin merasa khawatir tentang potensi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Tidak ada jalan untuk menghindari situasi sulit, jadi Libra harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi keadaan tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra dan pasangan tampaknya menginginkan hubungan yang lebih dalam serta bermakna. Terkait karir, akan ada kabar baik mengenai pekerjaan yang akhirnya datang kepada Libra.

Sementara itu, berpikirlah secara positif dan kendalikan emosi negatif untuk menghindari ketegangan mental. Terkait keuangan, Libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Cinta Libra

Perasaan Libra kepada pasangan akan semakin intens. Kalian berdua tampaknya menginginkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Pastikan untuk berbicara dengan pasangan tentang perasaanmu. Terbukalah untuk membawa hubungan saat ini menuju level yang baru.

Karir Libra

Editor: Candra Mega Sari
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