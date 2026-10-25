Rezeki Mengalir dan Peluang Terbuka Lebar, Ini 7 Shio yang Disebut Penuh Hoki

JawaPos.com – Keberuntungan dan kemakmuran menjadi dua hal yang sering dikaitkan dengan ramalan shio dalam tradisi astrologi Tiongkok. Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung keberhasilan, mulai dari kecerdikan dalam membaca peluang hingga ketekunan membangun usaha.

Dalam penafsiran tersebut, setiap shio mempunyai gambaran kepribadian yang berbeda. Ada yang dikenal pandai menjalin relasi, memiliki kemampuan analisis yang baik, berani mencoba hal baru, hingga mampu menjaga kepercayaan dalam hubungan profesional.

Karakter-karakter itu kemudian dikaitkan dengan peluang memperoleh penghasilan, mengembangkan karier, dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Meski demikian, keberuntungan finansial tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan shio karena juga dipengaruhi oleh keterampilan, kesempatan, dan keputusan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan baik dan peluang rezeki dari berbagai sisi kehidupan. Berikut ulasannya.

1. Shio Kambing Shio Kambing kerap digambarkan sebagai pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan mampu memahami perasaan orang lain. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal untuk membangun hubungan sosial yang kuat, termasuk dalam lingkungan pekerjaan dan bisnis.

Kemampuan menjaga hubungan baik dapat membantu pemilik shio Kambing memperluas jaringan serta memperoleh informasi mengenai peluang baru. Mereka juga digambarkan cenderung mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan penting.

Dalam urusan finansial, sifat peka dan kemampuan memahami situasi dinilai dapat mendukung perencanaan yang lebih matang. Jika disertai keterampilan mengelola uang dan keberanian mengembangkan potensi diri, karakter tersebut bisa menjadi bekal untuk mengejar kestabilan ekonomi.

2. Shio Ayam Shio Ayam dikenal dalam penafsiran astrologi Tiongkok sebagai sosok yang disiplin, teliti, dan memiliki tekad kuat. Mereka sering digambarkan mampu menetapkan sasaran dengan jelas serta berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana.

Sifat tekun tersebut dipercaya membantu pemilik shio Ayam menghadapi persaingan profesional. Mereka juga dikaitkan dengan kemampuan mengatur pekerjaan, memperhatikan detail, dan menjaga kualitas hasil yang dicapai.