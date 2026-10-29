Hoki Selangit! 4 Shio Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Nomplok di November 2026, dari Babi hingga Macan

Shio yang hoki. (dok: magnific)
JawaPos.com - Memasuki bulan November 2026, pancaran energi positif dan momentum keberuntungan dari alam semesta siap mendatangkan hoki luar biasa bagi mereka yang tekun berjuang.
Baik dalam bentuk materi (kenaikan gaji, pelunasan utang, permodalan usaha, kendaraan mewah, hingga perangkat elektronik terbaru) maupun non-materi (kelancaran karier, solusi masalah hukum, kesehatan, kehamilan, hingga datangnya jodoh idaman), keberuntungan melimpah siap menghampiri shio-shio terpilih.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan bejo gede, memiliki hoki besar, dan dinaungi dewi keberuntungan sepanjang bulan November 2026.
Berikut empat shio yang diprediksi akan bejo gede dan hoki besar di bulan November 2026:
1. Shio Babi
Shio Babi dikenal sebagai sosok yang sangat menarik, menawan, rendah hati, luwes bergaul, serta memegang teguh komitmen kesetiaan.
Di bulan November 2026, Shio Babi diprediksi akan menerima hoki luar biasa—mulai dari datangnya tawaran kerja baru dengan gaji lebih tinggi saat diterpa rintangan PHK, kabar kebahagiaan kehamilan bagi yang mendambakan momongan, hingga kejutan hadiah barang mewah seperti emas batangan Antam 100 gram maupun perangkat elektronik flagship terbaru.
2. Shio Ular (Naga Kecil)
Shio Ular merupakan pribadi yang cerdas, cerdik, berwawasan luas, gemar bersedekah, serta sangat romantis dan setia. Pada bulan November 2026, Shio Ular dinaungi dewi keberuntungan secara signifikan.
Keberuntungannya hadir melalui datangnya jodoh idaman yang cantik/tampan lahir batin, terbukanya suntikan modal usaha dari relasi tanpa jaminan, teratasinya beban utang, hingga disetujuinya usulan kenaikan gaji di tempat kerja.
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Jawa Pos
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