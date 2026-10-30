3 Shio yang Diramalkan Punya Nasib Baik di Akhir Tahun 2026, Hoki Bikin Duit Terus Berdatangan

Shio yang diramalkan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat hoki bikin duit terus berdatangan. (dok: pexels)
JawaPos.com - Momen pergantian tahun diramalkan akan jadi masa-masa keemasan bagi sebagian orang.
Dalam penerawangan astrolog, ada segelintir orang yang hidupnya akan dekat dengan berbagai macam keberuntungan paruh kedua tahun kuda api ini.
Berbagi hal baik pun datang menghampiri sehingga hidup yang dijalani pun terasa lebih menyenangkan dan menggembirakan.
Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat hoki bikin duit terus berdatangan.
Baca Juga:Ramalan Shio Ayam Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keberuntungan 94 Persen, Peluang Karier dan Keuangan
1. Shio Ayam
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang lahir dengan shio ayam sebentar lagi akan memasuki masa-masa penuh keberuntungan.
Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan akan mendapatkan banyak sekali pundi-pundi rupiah.
Astrolog meyakini, sepanjang paruh kedua tahun kuda api ini berbagai rezeki akan datang menghampiri dan menanti untuk dibawa pulang.
Banyak kesempatan atau peluang yang bila dimanfaatkan bisa membuat hidup mereka jadi kian mapan secara finansial.
2. Shio Ular
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022