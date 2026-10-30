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Penulis: Muhammad Rais Raya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.44 WIB

3 Shio yang Diramalkan Punya Nasib Baik di Akhir Tahun 2026, Hoki Bikin Duit Terus Berdatangan

Shio yang diramalkan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat hoki bikin duit terus berdatangan. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat hoki bikin duit terus berdatangan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Momen pergantian tahun diramalkan akan jadi masa-masa keemasan bagi sebagian orang.

Dalam penerawangan astrolog, ada segelintir orang yang hidupnya akan dekat dengan berbagai macam keberuntungan paruh kedua tahun kuda api ini.

Berbagi hal baik pun datang menghampiri sehingga hidup yang dijalani pun terasa lebih menyenangkan dan menggembirakan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat hoki bikin duit terus berdatangan.

1. Shio Ayam 

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang lahir dengan shio ayam sebentar lagi akan memasuki masa-masa penuh keberuntungan.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan akan mendapatkan banyak sekali pundi-pundi rupiah.

Astrolog meyakini, sepanjang paruh kedua tahun kuda api ini berbagai rezeki akan datang menghampiri dan menanti untuk dibawa pulang.

Banyak kesempatan atau peluang yang bila dimanfaatkan bisa membuat hidup mereka jadi kian mapan secara finansial.

2. Shio Ular 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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