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Penulis: Aulia Rahmi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.44 WIB

Ramalan Hoki 4 Shio di Akhir Oktober 2026: Berpeluang Memperoleh Rezeki Melimpah

Ilustrasi Shio dengan Rezeki Melimpah (magnific) - Image

Ilustrasi Shio dengan Rezeki Melimpah (magnific)

JawaPos.com - Peluang rezeki terkadang muncul dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ada yang memperolehnya melalui perkembangan bisnis, tawaran pekerjaan, atau proyek baru.

Ada pula yang menemukan kesempatan ketika bertemu orang yang tepat dan berani mengembangkan kemampuan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menjelang akhir Oktober 2026, ramalan hoki berdasarkan shio kembali menarik perhatian, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui gambaran peruntungan finansial.

Dalam pembacaan tarot yang dikaitkan dengan astrologi Tionghoa, 4 shio disebut memiliki gambaran peruntungan yang menarik pada penghujung Oktober 2026.

Shio Kerbau, Kelinci, Kambing, dan Kuda dikaitkan dengan karakter pekerja keras, kreatif, bertanggung jawab, serta berani mengambil peluang.

Karakter tersebut menjadi dasar interpretasi mengenai kemungkinan terbukanya kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.

Lantas, apa yang membuat keempat shio tersebut menarik untuk dibahas?

Apakah peluang rezeki dapat datang melalui pekerjaan, perkembangan usaha, atau pertemuan dengan orang baru?

Berikut ramalan hoki 4 shio di akhir Oktober 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (26/10).

Editor: Hanny Suwindari
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