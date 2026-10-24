Ramalan Shio Monyet Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Bagi Anda yang penasaran dengan ramalan Shio Monyet untuk besok, simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Hari Sabtu, 24 Oktober 2026, membawa suasana yang menarik bagi pemilik zodiak china ini.

Prediksi ini ini mencakup empat sisi kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta. Setiap bagian disusun dengan bahasa sederhana supaya mudah dipahami oleh siapa saja.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Periode ini memberi hasil baik bagi Anda yang pandai menerima dan menyimpan rezeki dengan sangat bijak.

Saat menerima pembayaran, tetaplah tenang dan simpan semua bukti transaksi agar catatan keuangan Anda selalu rapi.

Angka keberuntungan 9 bisa dijadikan patokan untuk menghitung setiap keuntungan yang masuk ke dalam dompet Anda.

Fokus ke arah utara membantu Anda menyusun anggaran dengan disiplin sehingga pengeluaran tetap terkendali dengan baik.