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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.26 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Cancer (22 Juni–22 Juli) diprediksi menjalani hari dengan suasana hati yang lebih ceria dan optimistis.

Manfaatkan energi positif ini untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Meski demikian, jangan sampai mengabaikan kesehatan dan pengelolaan keuangan di tengah aktivitas yang padat.

Dalam urusan asmara, Cancer yang masih lajang berpeluang merasa cocok dengan seseorang yang memiliki karakter berbeda, termasuk Capricorn.

Sementara itu, Cancer yang sudah memiliki pasangan perlu meluangkan waktu untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin muncul dalam hubungan. Komunikasi terbuka menjadi kunci agar masalah tidak semakin berlarut-larut.

Dari sisi keuangan, penting bagi Cancer untuk lebih bijak sebelum mengeluarkan uang. Hindari membeli barang hanya karena tertarik atau tergoda oleh penampilannya.

Dengan Bulan yang berada di Pisces, usaha kecil yang dilakukan hari ini diyakini dapat memberikan manfaat di masa mendatang.

Menyisihkan uang dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kestabilan finansial.

Berikut ramalan lengkap untuk zodiak Cancer pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Editor: Hanny Suwindari
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